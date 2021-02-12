https://ria.ru/20210212/tramp-1597288083.html

Адвокат Трампа заявил, что демократы отказали ему в праве на правосудие

Адвокат Трампа заявил, что демократы отказали ему в праве на правосудие

Защита экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту в сенате обвинила демократов в том, что те отказали ему в должной процедуре расследования... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T21:47

2021-02-12T21:47

2021-02-12T21:47

второй импичмент дональду трампу

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Защита экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту в сенате обвинила демократов в том, что те отказали ему в должной процедуре расследования произошедшего."Наша конституция и вообще базовое чувство справедливости требуют, чтобы любой юридический процесс со значительными последствиями для жизни человека, включая импичмент, проходил при соблюдении должного процесса в соответствии с законом, что включает в себя установление фактов и выстраивание законной и подкрепленной свидетельствами базы с адекватными основаниями… В этом случае президенту Трампу и его адвокатам не дали возможности ознакомиться с доказательствами или поставить под вопрос их уместность", - заявил в сенате один из адвокатов экс-главы государства Дэвид Шоен.По его словам, такая спешка является лишь одним из примеров в отказе в должном процессе. В качестве примера он привел первый импичмент Трампа, когда на все, по его словам, ушли месяцы.

https://ria.ru/20210212/kapitoliy-1597131591.html

сша

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второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире