https://ria.ru/20210212/tramp-1597288083.html
Адвокат Трампа заявил, что демократы отказали ему в праве на правосудие
Адвокат Трампа заявил, что демократы отказали ему в праве на правосудие
Защита экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту в сенате обвинила демократов в том, что те отказали ему в должной процедуре расследования... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T21:47
2021-02-12T21:47
2021-02-12T21:47
второй импичмент дональду трампу
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587548881_0:56:3244:1881_1920x0_80_0_0_7fbc856f81ec6626e017039b696fd91f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 фев – РИА Новости. Защита экс-президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту в сенате обвинила демократов в том, что те отказали ему в должной процедуре расследования произошедшего."Наша конституция и вообще базовое чувство справедливости требуют, чтобы любой юридический процесс со значительными последствиями для жизни человека, включая импичмент, проходил при соблюдении должного процесса в соответствии с законом, что включает в себя установление фактов и выстраивание законной и подкрепленной свидетельствами базы с адекватными основаниями… В этом случае президенту Трампу и его адвокатам не дали возможности ознакомиться с доказательствами или поставить под вопрос их уместность", - заявил в сенате один из адвокатов экс-главы государства Дэвид Шоен.По его словам, такая спешка является лишь одним из примеров в отказе в должном процессе. В качестве примера он привел первый импичмент Трампа, когда на все, по его словам, ушли месяцы.
https://ria.ru/20210212/kapitoliy-1597131591.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587548881_513:0:3244:2048_1920x0_80_0_0_a75de8fa8fff630fd3a80680affe853e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
второй импичмент дональду трампу, дональд трамп, сша, в мире