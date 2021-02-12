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https://ria.ru/20210212/tramp-1597286020.html
Адвокат Трампа назвал цель импичмента
Адвокат Трампа назвал цель импичмента
Процесс импичмента представляет собой попытку демократов лишить экс-президента США Дональда Трампа возможности избираться в президенты в 2024 году, заявил в... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-12T21:26
2021-02-13T05:26
второй импичмент дональду трампу
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
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в мире
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Процесс импичмента представляет собой попытку демократов лишить экс-президента США Дональда Трампа возможности избираться в президенты в 2024 году, заявил в пятницу на суде по импичменту в сенате его адвокат Майкл ван дер Вин.По его словам, речь не идет о том, что демократы выступают против политического насилия, а о том, что они пытаются отстранить оппозицию. Он подчеркнул, что это действия, направленные не против лично Трампа, а против миллионов избирателей, которые его поддержали.Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.
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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире

Адвокат Трампа назвал цель импичмента

21:26 12.02.2021 (обновлено: 05:26 13.02.2021)
 
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque/File Photo
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Процесс импичмента представляет собой попытку демократов лишить экс-президента США Дональда Трампа возможности избираться в президенты в 2024 году, заявил в пятницу на суде по импичменту в сенате его адвокат Майкл ван дер Вин.

"Конгресс будет настаивать на праве запретить частному лицу, которое не является более государственным чиновником, участвовать в выборах на государственную должность. Это превратит официальный процесс импичмента в механизм установления определенного контроля конгресса над тем, какие частные лица могут или не могут выдвигаться в президенты", - сказал адвокат.

По его словам, речь не идет о том, что демократы выступают против политического насилия, а о том, что они пытаются отстранить оппозицию. Он подчеркнул, что это действия, направленные не против лично Трампа, а против миллионов избирателей, которые его поддержали.
Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.
Сотрудники Национальной гвардии США у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеВторой импичмент Дональду ТрампуКапитолийДональд ТрампСШАВ мире
 
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