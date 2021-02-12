https://ria.ru/20210212/tramp-1597286020.html

Адвокат Трампа назвал цель импичмента

Адвокат Трампа назвал цель импичмента

Процесс импичмента представляет собой попытку демократов лишить экс-президента США Дональда Трампа возможности избираться в президенты в 2024 году, заявил в... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-12T21:26

2021-02-12T21:26

2021-02-13T05:26

второй импичмент дональду трампу

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Процесс импичмента представляет собой попытку демократов лишить экс-президента США Дональда Трампа возможности избираться в президенты в 2024 году, заявил в пятницу на суде по импичменту в сенате его адвокат Майкл ван дер Вин.По его словам, речь не идет о том, что демократы выступают против политического насилия, а о том, что они пытаются отстранить оппозицию. Он подчеркнул, что это действия, направленные не против лично Трампа, а против миллионов избирателей, которые его поддержали.Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинула против него обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года. Чтобы вынести бывшему президенту импичмент, нужно 67 голосов в сенате.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/tramp-1597152407.html

сша

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второй импичмент дональду трампу, капитолий, дональд трамп, сша, в мире