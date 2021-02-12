https://ria.ru/20210212/topilin-1597276598.html
Названа причина увольнения Топилина из ПФР
Названа причина увольнения Топилина из ПФР
Максим Топилин был освобожден от должности председателя правления Пенсионного фонда с формулировкой "в связи с переходом на другую работу", соответствующее... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:03
2021-02-12T20:03
2021-02-12T20:03
россия
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
максим топилин
политика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Максим Топилин был освобожден от должности председателя правления Пенсионного фонда с формулировкой "в связи с переходом на другую работу", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Кигима на пост руководителя главы Пенсионного фонда России, освободив от этой должности Топилина."Освободить Топилина Максима Анатольевича от должности председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20210212/topilin-1597104757.html
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россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, максим топилин, политика