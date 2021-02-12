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В Кремле не стали комментировать смену главы Пенсионного фонда
В Кремле не стали комментировать смену главы Пенсионного фонда
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать смену главы Пенсионного фонда, отметив, что этот вопрос надо адресовать в правительство. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:31
2021-02-12T12:31
2021-02-12T12:31
россия
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
максим топилин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать смену главы Пенсионного фонда, отметив, что этот вопрос надо адресовать в правительство.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР, новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования."Это правительственная номенклатура. Вы сами сказали, что документ подписывает премьер-министр. Поэтому вопросы нужно адресовать в правительство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие были причины и обсуждал ли Мишустин с президентом кандидатуру нового главы.
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