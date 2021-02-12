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В Кремле не стали комментировать смену главы Пенсионного фонда
В Кремле не стали комментировать смену главы Пенсионного фонда
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать смену главы Пенсионного фонда, отметив, что этот вопрос надо адресовать в правительство. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:31
2021-02-12T12:31
россия
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
максим топилин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать смену главы Пенсионного фонда, отметив, что этот вопрос надо адресовать в правительство.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР, новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования."Это правительственная номенклатура. Вы сами сказали, что документ подписывает премьер-министр. Поэтому вопросы нужно адресовать в правительство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие были причины и обсуждал ли Мишустин с президентом кандидатуру нового главы.
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россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, максим топилин, дмитрий песков, политика

В Кремле не стали комментировать смену главы Пенсионного фонда

12:31 12.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать смену главы Пенсионного фонда, отметив, что этот вопрос надо адресовать в правительство.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР, новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования.
"Это правительственная номенклатура. Вы сами сказали, что документ подписывает премьер-министр. Поэтому вопросы нужно адресовать в правительство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие были причины и обсуждал ли Мишустин с президентом кандидатуру нового главы.
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
11:34
РБК назвал новую должность Топилина после ухода из ПФР
 
РоссияМихаил МишустинПенсионный фонд РФМаксим ТопилинДмитрий ПесковПолитика
 
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