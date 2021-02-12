https://ria.ru/20210212/topilin-1597182041.html

В Кремле не стали комментировать смену главы Пенсионного фонда

В Кремле не стали комментировать смену главы Пенсионного фонда

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать смену главы Пенсионного фонда, отметив, что этот вопрос надо адресовать в правительство. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:31

2021-02-12T12:31

2021-02-12T12:31

россия

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

максим топилин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать смену главы Пенсионного фонда, отметив, что этот вопрос надо адресовать в правительство.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы ПФР, новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим, ранее возглавлявший Фонд соцстрахования."Это правительственная номенклатура. Вы сами сказали, что документ подписывает премьер-министр. Поэтому вопросы нужно адресовать в правительство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие были причины и обсуждал ли Мишустин с президентом кандидатуру нового главы.

https://ria.ru/20210212/topilin-1597168583.html

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россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, максим топилин, дмитрий песков, политика