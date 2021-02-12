Убивавшая собак в Приморье тигрица обосновалась в нацпарке
04:54 12.02.2021 (обновлено: 10:14 12.02.2021)
© АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра"Выпуск тигрицы в окрестностях нацпарка "Зов тигра". Скриншот видео
ВЛАДИВОСТОК, 12 фев – РИА Новости. Выпущенная в тайгу самка амурского тигра, которую в прошлом году отловили после того, как она убила несколько собак в приморских селах, обосновалась в национальном парке "Зов тигра", сообщает центр "Амурский тигр".
В декабре 2020 года охотнадзор поймал тигра, который задрал 10 собак в четырех селах Дальнереченского района. Зверя доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Алексеевке. Специалисты обследовали хищницу и выяснили, что ей около двух лет, она не травмирована, находится в хорошем физическом состоянии. Специалисты выяснили, что, скорее всего, выходить к селам ее заставили незаконные свалки, которые привлекали бродячих собак, а те – хищницу. Тигрицу выпустили 24 января подальше от населенных пунктов в одном из центральных районов Приморья близ федеральных особо охраняемых природных территорий, где высока численность копытных животных. Хищницу снабдили спутниковым ошейником для отслеживания перемещений.
"Сигналы со спутникового модуля в ошейнике хищницы говорят о том, что первым пристанищем хищницы после выпуска стала территория национального пара "Зов тигра", где она, предположительно, уже совершила как минимум две охоты", - говорится в сообщении.
Директор Центра Сергей Арамилев отметил, что сейчас задержки в получении сигналов с ошейника тигрицы достигают двух – трех дней. Возможно, это обусловлено сложным рельефом национального парка "Зов тигра". "Тем не менее мы знаем, что с тигрицей все в порядке, она поселилась в центральной части нацпарка. По данным с ошейника мы уже зафиксировали два возможных "кластера" (место длительного пребывания) хищницы, что позволяет предполагать, что она уже, как минимум, дважды успешно отохотилась… В самое ближайшее время специалисты посетят эти места", - рассказал Арамилев, чьи слова приводятся в сообщении.
В заповеднике много особей пятнистого оленя – основного кормового объекта тигра. Кроме того, значительная часть территории парка охвачена фотоловушками – это дополнительное преимущество в мониторинге тигрицы.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в РФ составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022 годов.
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