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Источник сообщил о встречах западных спецслужб с полевыми командирами ИГ*
Источник сообщил о встречах западных спецслужб с полевыми командирами ИГ*
В этом году в оккупированной США зоне Ат-Танф в Сирии состоялась серия встреч представителей спецслужб США, Франции и Британии и ряда региональных государств, к РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:59
2021-02-12T21:48
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сирия
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В этом году в оккупированной США зоне Ат-Танф в Сирии состоялась серия встреч представителей спецслужб США, Франции и Британии и ряда региональных государств, к участию также привлекли полевых командиров ИГ*, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, в зоне Ат-Танф и в сопредельных с САР странах "обсуждались вопросы активизации нападений на сирийские правительственные силы и проиранские вооруженные формирования, а также на места базирования российских военных в Сирии"."Кроме того, боевикам ставились задачи атаковать — в том числе с использованием начиненных взрывчаткой автомобилей — объекты экономической и транспортной инфраструктуры на всей территории Сирии, включая столичный регион", — добавил собеседник агентства.В список целей попали христианские храмы, мечети и молельные дома разных конфессий, указал он."В рамках достигнутых договоренностей о координации действий тергруппировкам должны быть предоставлены финансирование, снаряжение, боеприпасы и современные системы вооружений", — пояснил источник.Как рассказал собеседник РИА Новости, для вылазок будут использовать боевики ИГ*, которых перебрасывают из Ирака и освобождают из тюрем и лагерей временного содержания на контролируемых курдами территориях Заевфратья, где они проходят спецподготовку под руководством американских инструкторов. По его словам, планируется задействовать "спящие ячейки" тергруппировок на юге и юго-западе Сирии и в крупных городах центральной части стран."Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что приоритетными целями террористов, действующих по заказу западных спецслужб, объявлены находящиеся в Сирии российские военные", — заключил источник.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/siriya-1596989173.html
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россия, исламское государство, сирия, сша, в мире

Источник сообщил о встречах западных спецслужб с полевыми командирами ИГ*

20:59 12.02.2021 (обновлено: 21:48 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В этом году в оккупированной США зоне Ат-Танф в Сирии состоялась серия встреч представителей спецслужб США, Франции и Британии и ряда региональных государств, к участию также привлекли полевых командиров ИГ*, сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, в зоне Ат-Танф и в сопредельных с САР странах "обсуждались вопросы активизации нападений на сирийские правительственные силы и проиранские вооруженные формирования, а также на места базирования российских военных в Сирии".
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"Кроме того, боевикам ставились задачи атаковать — в том числе с использованием начиненных взрывчаткой автомобилей — объекты экономической и транспортной инфраструктуры на всей территории Сирии, включая столичный регион", — добавил собеседник агентства.
В список целей попали христианские храмы, мечети и молельные дома разных конфессий, указал он.
"В рамках достигнутых договоренностей о координации действий тергруппировкам должны быть предоставлены финансирование, снаряжение, боеприпасы и современные системы вооружений", — пояснил источник.
Как рассказал собеседник РИА Новости, для вылазок будут использовать боевики ИГ*, которых перебрасывают из Ирака и освобождают из тюрем и лагерей временного содержания на контролируемых курдами территориях Заевфратья, где они проходят спецподготовку под руководством американских инструкторов. По его словам, планируется задействовать "спящие ячейки" тергруппировок на юге и юго-западе Сирии и в крупных городах центральной части стран.
"Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что приоритетными целями террористов, действующих по заказу западных спецслужб, объявлены находящиеся в Сирии российские военные", — заключил источник.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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