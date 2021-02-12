https://ria.ru/20210212/terroristy-1597283775.html

Источник сообщил о встречах западных спецслужб с полевыми командирами ИГ*

Источник сообщил о встречах западных спецслужб с полевыми командирами ИГ*

В этом году в оккупированной США зоне Ат-Танф в Сирии состоялась серия встреч представителей спецслужб США, Франции и Британии и ряда региональных государств, к РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T20:59

2021-02-12T20:59

2021-02-12T21:48

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В этом году в оккупированной США зоне Ат-Танф в Сирии состоялась серия встреч представителей спецслужб США, Франции и Британии и ряда региональных государств, к участию также привлекли полевых командиров ИГ*, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, в зоне Ат-Танф и в сопредельных с САР странах "обсуждались вопросы активизации нападений на сирийские правительственные силы и проиранские вооруженные формирования, а также на места базирования российских военных в Сирии"."Кроме того, боевикам ставились задачи атаковать — в том числе с использованием начиненных взрывчаткой автомобилей — объекты экономической и транспортной инфраструктуры на всей территории Сирии, включая столичный регион", — добавил собеседник агентства.В список целей попали христианские храмы, мечети и молельные дома разных конфессий, указал он."В рамках достигнутых договоренностей о координации действий тергруппировкам должны быть предоставлены финансирование, снаряжение, боеприпасы и современные системы вооружений", — пояснил источник.Как рассказал собеседник РИА Новости, для вылазок будут использовать боевики ИГ*, которых перебрасывают из Ирака и освобождают из тюрем и лагерей временного содержания на контролируемых курдами территориях Заевфратья, где они проходят спецподготовку под руководством американских инструкторов. По его словам, планируется задействовать "спящие ячейки" тергруппировок на юге и юго-западе Сирии и в крупных городах центральной части стран."Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что приоритетными целями террористов, действующих по заказу западных спецслужб, объявлены находящиеся в Сирии российские военные", — заключил источник.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210211/siriya-1596989173.html

https://ria.ru/20210104/siriya-1591945619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, исламское государство, сирия, сша, в мире