https://ria.ru/20210212/terakty-1597157471.html

Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на акциях

Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на акциях

Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна "достаточно надежно" защищена от этого зла, заявил в... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:30

2021-02-12T10:30

2021-02-12T12:52

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

общество

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна "достаточно надежно" защищена от этого зла, заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Так он прокомментировал сообщение источников в правоохранительных органах о том, что запрещенная организация "Хаят Тахрир аш-Шам"* нацелила сторонников "на совершение преступлений в различных городах России в местах массовых уличных акций". Для этого, по данным источников, отбираются боевики из России или граничащих с ней стран."Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью", - заявил глава СВР."Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", - добавил Нарышкин.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596908834.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, общество