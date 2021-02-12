https://ria.ru/20210212/terakty-1597157471.html
Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на акциях
Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на акциях
Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна "достаточно надежно" защищена от этого зла, заявил в... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:30
2021-02-12T10:30
2021-02-12T12:52
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
общество
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна "достаточно надежно" защищена от этого зла, заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Так он прокомментировал сообщение источников в правоохранительных органах о том, что запрещенная организация "Хаят Тахрир аш-Шам"* нацелила сторонников "на совершение преступлений в различных городах России в местах массовых уличных акций". Для этого, по данным источников, отбираются боевики из России или граничащих с ней стран."Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью", - заявил глава СВР."Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", - добавил Нарышкин.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210210/prizyvy-1596908834.html
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, общество
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости.
Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна "достаточно надежно" защищена от этого зла, заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
.
Так он прокомментировал сообщение источников в правоохранительных органах о том, что запрещенная организация "Хаят Тахрир аш-Шам"* нацелила сторонников "на совершение преступлений в различных городах России в местах массовых уличных акций". Для этого, по данным источников, отбираются боевики из России или граничащих с ней стран.
"Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью", - заявил глава СВР
.
"Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", - добавил Нарышкин.
* Террористическая организация, запрещена в России