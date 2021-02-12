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Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на акциях
Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на акциях
Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна "достаточно надежно" защищена от этого зла, заявил в... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:30
2021-02-12T12:52
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
общество
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна "достаточно надежно" защищена от этого зла, заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Так он прокомментировал сообщение источников в правоохранительных органах о том, что запрещенная организация "Хаят Тахрир аш-Шам"* нацелила сторонников "на совершение преступлений в различных городах России в местах массовых уличных акций". Для этого, по данным источников, отбираются боевики из России или граничащих с ней стран."Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью", - заявил глава СВР."Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", - добавил Нарышкин.* Террористическая организация, запрещена в России
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, общество

Нарышкин прокомментировал сообщения о подготовке терактов на акциях

10:30 12.02.2021 (обновлено: 12:52 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Сигналы о планах террористов по России поступают спецслужбам регулярно, накоплен огромный опыт, и страна "достаточно надежно" защищена от этого зла, заявил в пятницу журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Так он прокомментировал сообщение источников в правоохранительных органах о том, что запрещенная организация "Хаят Тахрир аш-Шам"* нацелила сторонников "на совершение преступлений в различных городах России в местах массовых уличных акций". Для этого, по данным источников, отбираются боевики из России или граничащих с ней стран.
"Сигналы о тех или иных замыслах, планах боевиков, террористов, членов террористических организаций мы получаем с определенной регулярностью", - заявил глава СВР.
"Но я хотел бы сказать, что у российских спецслужб, силовых структур, прежде всего Федеральной службы безопасности, накоплен огромный опыт борьбы с международным терроризмом, и справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла", - добавил Нарышкин.
* Террористическая организация, запрещена в России
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