https://ria.ru/20210212/telekanal-1597272238.html

СМИ сообщили об иске украинского телеканала ZIK в Верховный суд

СМИ сообщили об иске украинского телеканала ZIK в Верховный суд

Запрещенный украинский телеканал ZIK подал иск в Верховный суд с требованием признать запрет на вещание противоправным, сообщает в пятницу интернет-издание... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T19:30

2021-02-12T19:30

2021-02-12T19:30

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

112 украина

виктор медведчук

верховный суд украины

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149963/95/1499639513_0:278:3999:2527_1920x0_80_0_0_ba5219839ad8b1a5d6cfdf3f39825ae1.jpg

МОСКВА,12 фев – РИА Новости. Запрещенный украинский телеканал ZIK подал иск в Верховный суд с требованием признать запрет на вещание противоправным, сообщает в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник телеканала."Телеканал ZIK, который вместе с "112 Украина" и NewsOne был закрыт по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), подал иск в Верховный суд. Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО", - говорится в сообщении издания.По информации издания, подача исков от телеканалов "112 Украина" и NewsOne ожидается в ближайшее время.Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1596041441.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, верховный суд украины, владимир зеленский, украина, в мире