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СМИ сообщили об иске украинского телеканала ZIK в Верховный суд
СМИ сообщили об иске украинского телеканала ZIK в Верховный суд
Запрещенный украинский телеканал ZIK подал иск в Верховный суд с требованием признать запрет на вещание противоправным, сообщает в пятницу интернет-издание... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T19:30
2021-02-12T19:30
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
112 украина
виктор медведчук
верховный суд украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА,12 фев – РИА Новости. Запрещенный украинский телеканал ZIK подал иск в Верховный суд с требованием признать запрет на вещание противоправным, сообщает в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник телеканала."Телеканал ZIK, который вместе с "112 Украина" и NewsOne был закрыт по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), подал иск в Верховный суд. Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО", - говорится в сообщении издания.По информации издания, подача исков от телеканалов "112 Украина" и NewsOne ожидается в ближайшее время.Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210204/ukraina-1596041441.html
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Новости
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, 112 украина , виктор медведчук, верховный суд украины, владимир зеленский, украина, в мире

СМИ сообщили об иске украинского телеканала ZIK в Верховный суд

19:30 12.02.2021
 
© РИА НовостиВход в задние Верховного суда Украины в Киеве
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА,12 фев – РИА Новости. Запрещенный украинский телеканал ZIK подал иск в Верховный суд с требованием признать запрет на вещание противоправным, сообщает в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник телеканала.
"Телеканал ZIK, который вместе с "112 Украина" и NewsOne был закрыт по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), подал иск в Верховный суд. Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО", - говорится в сообщении издания.
Прохожий в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 16:24
В МИД блокировку телеканалов на Украине назвали политической цензурой
По информации издания, подача исков от телеканалов "112 Украина" и NewsOne ожидается в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Экран монитора с новостной статьей о закрытии на территории Украины телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 08:00
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Оппозиционная платформа - За жизньТарас Козак112 УкраинаВиктор МедведчукВерховный суд УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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