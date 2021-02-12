СМИ сообщили об иске украинского телеканала ZIK в Верховный суд
МОСКВА,12 фев – РИА Новости. Запрещенный украинский телеканал ZIK подал иск в Верховный суд с требованием признать запрет на вещание противоправным, сообщает в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник телеканала.
"Телеканал ZIK, который вместе с "112 Украина" и NewsOne был закрыт по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), подал иск в Верховный суд. Вещатель в своем иске требует признать противоправным и недействительным указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБО", - говорится в сообщении издания.
По информации издания, подача исков от телеканалов "112 Украина" и NewsOne ожидается в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет этими каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
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