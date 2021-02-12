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Липецкая область
https://ria.ru/20210212/tekhnika-1597248968.html
Артамонов: на дороги Липецкой области брошена вся техника
Артамонов: на дороги Липецкой области брошена вся техника
Власти Липецкой области бросили все возможную технику на дороги региона, на которых в пятницу из-за резкого потепления и ледяного дождя серьезно осложнилась... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:16
2021-02-12T17:16
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области бросили все возможную технику на дороги региона, на которых в пятницу из-за резкого потепления и ледяного дождя серьезно осложнилась дорожная ситуация, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам главы области, на борьбу с гололедицей вышли порядка 160 единиц специализированных машин. Артамонов добавил, что к уборочным работам сотрудники "Липецкдоравтоцентра" приступили еще ночью. На дороги области брошена вся возможная техника – это комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры и погрузчики.Он уточнил, что всего на обработку трасс уйдет около 4 тысяч тонн антигололедной смеси. На федеральных трассах М-4, Р-119 и А-133 также работают дорожные службы. Все поступающие в региональное управление дорог и транспорта и Дорожное агентство Липецкой области обращения по состоянию этих трасс оперативно передаются в соответствующие организации. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется круглосуточно.Глава региона призвал водителей проявлять максимальную осторожность, и, по возможности, отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния.
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игорь артамонов, жкх, липецкая область

Артамонов: на дороги Липецкой области брошена вся техника

17:16 12.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрохожие во время снегопада в Москве
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛИПЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области бросили все возможную технику на дороги региона, на которых в пятницу из-за резкого потепления и ледяного дождя серьезно осложнилась дорожная ситуация, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы области, на борьбу с гололедицей вышли порядка 160 единиц специализированных машин. Артамонов добавил, что к уборочным работам сотрудники "Липецкдоравтоцентра" приступили еще ночью. На дороги области брошена вся возможная техника – это комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры и погрузчики.
"Скоро будут сутки, как дорожники обрабатывают проезжую часть песко-соляной смесью, превращая лед в снежную шугу, которую потом сметут с дорог. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы максимально быстро обеспечить безопасность людям на дорогах", - отметил Артамонов.
Он уточнил, что всего на обработку трасс уйдет около 4 тысяч тонн антигололедной смеси. На федеральных трассах М-4, Р-119 и А-133 также работают дорожные службы. Все поступающие в региональное управление дорог и транспорта и Дорожное агентство Липецкой области обращения по состоянию этих трасс оперативно передаются в соответствующие организации. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется круглосуточно.
Глава региона призвал водителей проявлять максимальную осторожность, и, по возможности, отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХЛипецкая область
 
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