https://ria.ru/20210212/tekhnika-1597248968.html

Артамонов: на дороги Липецкой области брошена вся техника

Артамонов: на дороги Липецкой области брошена вся техника

Власти Липецкой области бросили все возможную технику на дороги региона, на которых в пятницу из-за резкого потепления и ледяного дождя серьезно осложнилась... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:16

2021-02-12T17:16

2021-02-12T17:16

липецкая область

игорь артамонов

жкх

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 12 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области бросили все возможную технику на дороги региона, на которых в пятницу из-за резкого потепления и ледяного дождя серьезно осложнилась дорожная ситуация, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По словам главы области, на борьбу с гололедицей вышли порядка 160 единиц специализированных машин. Артамонов добавил, что к уборочным работам сотрудники "Липецкдоравтоцентра" приступили еще ночью. На дороги области брошена вся возможная техника – это комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры и погрузчики.Он уточнил, что всего на обработку трасс уйдет около 4 тысяч тонн антигололедной смеси. На федеральных трассах М-4, Р-119 и А-133 также работают дорожные службы. Все поступающие в региональное управление дорог и транспорта и Дорожное агентство Липецкой области обращения по состоянию этих трасс оперативно передаются в соответствующие организации. Прием сообщений о дорожной обстановке осуществляется круглосуточно.Глава региона призвал водителей проявлять максимальную осторожность, и, по возможности, отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

https://ria.ru/20210211/restorany-1597093173.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, жкх, липецкая область