https://ria.ru/20210212/taksi-1597148359.html

В Москве водитель такси сбил пешехода

В Москве водитель такси сбил пешехода

Водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T09:32

2021-02-12T09:32

2021-02-12T11:06

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Мичуринском проспекте в районе дома 74 водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода. На месте работают сотрудники МЧС. Движение затруднено на 1 километр", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший пешеход доставлен в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы".

https://ria.ru/20210212/dtp-1597146435.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия