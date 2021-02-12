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В Москве водитель такси сбил пешехода
В Москве водитель такси сбил пешехода
Водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:32
2021-02-12T11:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Мичуринском проспекте в районе дома 74 водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода. На месте работают сотрудники МЧС. Движение затруднено на 1 километр", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший пешеход доставлен в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы".
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве водитель такси сбил пешехода

09:32 12.02.2021 (обновлено: 11:06 12.02.2021)
 
© @DtOperativno/Telegram Водитель такси сбил пешехода на западе Москвы
 Водитель такси сбил пешехода на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© @DtOperativno/Telegram
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Мичуринском проспекте в районе дома 74 водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода. На месте работают сотрудники МЧС. Движение затруднено на 1 километр", - говорится в сообщении.
Сотрудники ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
09:18
В Челябинской области автобус со школьниками попал в ДТП
Отмечается, что пострадавший пешеход доставлен в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы".
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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