https://ria.ru/20210212/taksi-1597148359.html
В Москве водитель такси сбил пешехода
В Москве водитель такси сбил пешехода
Водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:32
2021-02-12T09:32
2021-02-12T11:06
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода на западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Мичуринском проспекте в районе дома 74 водитель такси не справился с управлением и сбил пешехода. На месте работают сотрудники МЧС. Движение затруднено на 1 километр", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавший пешеход доставлен в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы".
https://ria.ru/20210212/dtp-1597146435.html
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия