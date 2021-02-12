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В СЖР прокомментировали ситуацию вокруг главреда "Медиазоны"
В СЖР прокомментировали ситуацию вокруг главреда "Медиазоны"
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в связи с жалобой арестованного главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова на ухудшение самочувствия из-за "адских... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:28
2021-02-12T16:28
россия
татьяна потяева
союз журналистов россии
генеральная прокуратура рф
москва
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в связи с жалобой арестованного главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере заявил, что условия содержания отбывающих наказание вызывают вопросы.Ранее в Telegram-канале "Смирнов под арестом" (ранее под названием "Смирнов" его вел сам журналист, сейчас информацию обновляет редакция) сообщалось, что арестованный в Москве Смирнов пожаловался на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявляла РИА Новости, что Смирнову оказали медпомощь, состояние его здоровья контролируется медиками."Союз журналистов России считает, что Сергею Смирнову, прежде всего, должна быть оказана медицинская помощь. Не говоря уже о том, что, в принципе, условия содержания отбывающих наказание должны соответствовать элементарным санитарным нормам. Однако, мы видим, что условия содержания, скажем так, вызывают вопросы", - говорится в заявлении Соловьева, опубликованном на сайте СЖР.Ранее союз обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить правомерность составления полицейского протокола на Смирнова. "До сих пор ответа ни от Генпрокуратуры, ни от МВД Союз журналистов не получил. В любом случае, сейчас важно, как минимум, оказать Сергею Смирнову квалифицированную медицинскую помощь", - отметил Соловьев.Тверской суд Москвы 4 февраля на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. В понедельник стало известно, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток.
https://ria.ru/20210212/ombudsmen-1597198213.html
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россия, татьяна потяева, союз журналистов россии, генеральная прокуратура рф, москва

В СЖР прокомментировали ситуацию вокруг главреда "Медиазоны"

16:28 12.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в связи с жалобой арестованного главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере заявил, что условия содержания отбывающих наказание вызывают вопросы.
Ранее в Telegram-канале "Смирнов под арестом" (ранее под названием "Смирнов" его вел сам журналист, сейчас информацию обновляет редакция) сообщалось, что арестованный в Москве Смирнов пожаловался на ухудшение самочувствия из-за "адских условий" в новой камере. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявляла РИА Новости, что Смирнову оказали медпомощь, состояние его здоровья контролируется медиками.
Главный редактор Медиазоны Сергей Смирнов в Тверском суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
Вчера, 13:25
Жаловавшемуся на жару в камере главреду "Медиазоны" оказали помощь
"Союз журналистов России считает, что Сергею Смирнову, прежде всего, должна быть оказана медицинская помощь. Не говоря уже о том, что, в принципе, условия содержания отбывающих наказание должны соответствовать элементарным санитарным нормам. Однако, мы видим, что условия содержания, скажем так, вызывают вопросы", - говорится в заявлении Соловьева, опубликованном на сайте СЖР.
Ранее союз обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить правомерность составления полицейского протокола на Смирнова. "До сих пор ответа ни от Генпрокуратуры, ни от МВД Союз журналистов не получил. В любом случае, сейчас важно, как минимум, оказать Сергею Смирнову квалифицированную медицинскую помощь", - отметил Соловьев.
Тверской суд Москвы 4 февраля на 25 суток арестовал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по протоколу о несогласованной акции 23 января. В понедельник стало известно, что Мосгорсуд сократил срок административного ареста главреду "Медиазоны" до 15 суток.
Журналист Сергей Смирнов - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 19:48
Мосгорсуд сократил арест главреда "Медиазоны" до 15 суток
 
РоссияТатьяна ПотяеваСоюз журналистов РоссииГенеральная прокуратура РФМосква
 
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