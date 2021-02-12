https://ria.ru/20210212/suda-1597187283.html
Суда на подводных крыльях будут строить в Подмосковье
Суда на подводных крыльях будут строить в Подмосковье
Скоростные суда на подводных крыльях начнут производить на территории Особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:50
2021-02-12T12:50
2021-02-12T12:50
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Скоростные суда на подводных крыльях начнут производить на территории Особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.Ранее компания ООО "Мортех" получила разрешение на реализацию первого этапа строительства здания с административно-лабораторным комплексом. "Проект рассчитан на три года. За этот срок будет построен комплекс общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций составит порядка 420 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.В сообщении также отмечается, что на территории комплекса будут созданы 45 рабочих мест.
https://ria.ru/20210211/stroitelstvo-1597109054.html
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