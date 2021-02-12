https://ria.ru/20210212/sud-1597237912.html

Суд взыскал с ОАК 150 миллионов рублей по рекордному иску Минобороны

Суд взыскал с ОАК 150 миллионов рублей по рекордному иску Минобороны

Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску министерства обороны России решил взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 150 миллионов рублей, а не... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:30

2021-02-12T16:30

2021-02-12T16:30

ростех

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску министерства обороны России решил взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 150 миллионов рублей, а не 49,7 миллиарда рублей, как требовал истец, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Оборонное ведомство потребовало от ответчика выплатить неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на сервисное обслуживание и ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. Это был самый крупный за всю историю иск Минобороны в российском суде. Суд первой инстанции удовлетворил его частично. Рассмотрение дела продолжалось больше двух лет.Ранее юристы ОАК говорили в суде, что сроки выполнения работ по контракту, из-за чего истец потребовал неустойку, нарушались частично по вине заказчика, частично - ввиду обстоятельств непреодолимой силы в виде антироссийских санкций на поставки комплектующих и оборудования. Юристы же Минобороны заявляли, что у исполнителей был достаточный запас комплектующих, и задержки происходили только по их вине.Также представитель ОАК неоднократно говорил в суде, что ведется работа по урегулированию судебных претензий Минобороны к одному из своих основных контрагентов. При этом, по словам юриста, с другим крупным заказчиком корпорации - Минпромторгом - договориться уже удалось. В ноябре ответчик говорил, что общая сумма исков Минобороны достигла 78 миллиардов рублей.ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.

https://ria.ru/20200207/1564407244.html

москва

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ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва, происшествия