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Суд взыскал с ОАК 150 миллионов рублей по рекордному иску Минобороны
Суд взыскал с ОАК 150 миллионов рублей по рекордному иску Минобороны
Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску министерства обороны России решил взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 150 миллионов рублей, а не... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:30
2021-02-12T16:30
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску министерства обороны России решил взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 150 миллионов рублей, а не 49,7 миллиарда рублей, как требовал истец, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Оборонное ведомство потребовало от ответчика выплатить неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на сервисное обслуживание и ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. Это был самый крупный за всю историю иск Минобороны в российском суде. Суд первой инстанции удовлетворил его частично. Рассмотрение дела продолжалось больше двух лет.Ранее юристы ОАК говорили в суде, что сроки выполнения работ по контракту, из-за чего истец потребовал неустойку, нарушались частично по вине заказчика, частично - ввиду обстоятельств непреодолимой силы в виде антироссийских санкций на поставки комплектующих и оборудования. Юристы же Минобороны заявляли, что у исполнителей был достаточный запас комплектующих, и задержки происходили только по их вине.Также представитель ОАК неоднократно говорил в суде, что ведется работа по урегулированию судебных претензий Минобороны к одному из своих основных контрагентов. При этом, по словам юриста, с другим крупным заказчиком корпорации - Минпромторгом - договориться уже удалось. В ноябре ответчик говорил, что общая сумма исков Минобороны достигла 78 миллиардов рублей.ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.
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ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва, происшествия

Суд взыскал с ОАК 150 миллионов рублей по рекордному иску Минобороны

16:30 12.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтенд Объединённой авиастроительной корпорации
Стенд Объединённой авиастроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу по иску министерства обороны России решил взыскать с Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 150 миллионов рублей, а не 49,7 миллиарда рублей, как требовал истец, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Оборонное ведомство потребовало от ответчика выплатить неустойку по госконтракту от 27 августа 2013 года на сервисное обслуживание и ремонт самолетов для ВМФ и ВВС. Это был самый крупный за всю историю иск Минобороны в российском суде. Суд первой инстанции удовлетворил его частично. Рассмотрение дела продолжалось больше двух лет.
Ранее юристы ОАК говорили в суде, что сроки выполнения работ по контракту, из-за чего истец потребовал неустойку, нарушались частично по вине заказчика, частично - ввиду обстоятельств непреодолимой силы в виде антироссийских санкций на поставки комплектующих и оборудования. Юристы же Минобороны заявляли, что у исполнителей был достаточный запас комплектующих, и задержки происходили только по их вине.
Также представитель ОАК неоднократно говорил в суде, что ведется работа по урегулированию судебных претензий Минобороны к одному из своих основных контрагентов. При этом, по словам юриста, с другим крупным заказчиком корпорации - Минпромторгом - договориться уже удалось. В ноябре ответчик говорил, что общая сумма исков Минобороны достигла 78 миллиардов рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2020
7 февраля 2020, 15:48
Суд привлек РСК "МиГ" к спору Минобороны и ОАК
ОАК, созданная в 2006 году, объединяет ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы. В конце 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы "Ростеху". Другой акционер ОАК - ВЭБ (4,5%). Частным лицам принадлежит 3,2% корпорации.
 
РостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МоскваПроисшествия
 
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