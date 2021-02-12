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Житель Перми попросил застраховать его от несчастной любви
Житель Перми попросил застраховать его от несчастной любви
Житель Перми обратился в группу страховых компания "Югория", чтобы застраховаться от несчастной любви, но получил отказ, сообщил страховщик. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:43
2021-02-12T10:49
китай
пермь
сша
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Житель Перми обратился в группу страховых компания "Югория", чтобы застраховаться от несчастной любви, но получил отказ, сообщил страховщик.Мужчина хотел застраховаться по программе страхования от несчастных случаев и болезней. В сообщении поясняется, что сегодня нет четкого понимания, что такое несчастная любовь - из-за этого клиенту и пришлось отказать."Страхование - сложная отрасль, требующая тонкой настройки. Все без исключения страховые компании взвешенно оценивают риски, тщательно изучают вероятность и частоту наступления страхового случая. Любовь - это та часть нашей жизни, которую сложно оцифровать", - отметила директор пермского филиала "Югории" Оксана Швецова.При этом в "Югории" отметили, что в мировой практике уже есть успешные кейсы, связанные с этой тонкой темой. Так, в Англии от несчастной любви застрахованы около 200 человек, но чем страхуемый младше, тем более высокий взнос он платит. А в Америке страхование от несчастной любви стоит 60 центов в неделю, покинутый получает компенсацию.В Китае страховщики поддерживают курс властей, которые ищут способы остановить рост разводов. Там можно застраховать любовь: если пара оформит брак через три года с момента оплаты страхового взноса, ее ждет денежное вознаграждение или ценный подарок.
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китай, пермь, сша, общество

Житель Перми попросил застраховать его от несчастной любви

10:43 12.02.2021 (обновлено: 10:49 12.02.2021)
 
© Fotolia / zapuatoВлюбленные держатся за руки
Влюбленные держатся за руки - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Fotolia / zapuato
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Житель Перми обратился в группу страховых компания "Югория", чтобы застраховаться от несчастной любви, но получил отказ, сообщил страховщик.
Мужчина хотел застраховаться по программе страхования от несчастных случаев и болезней. В сообщении поясняется, что сегодня нет четкого понимания, что такое несчастная любовь - из-за этого клиенту и пришлось отказать.
"Страхование - сложная отрасль, требующая тонкой настройки. Все без исключения страховые компании взвешенно оценивают риски, тщательно изучают вероятность и частоту наступления страхового случая. Любовь - это та часть нашей жизни, которую сложно оцифровать", - отметила директор пермского филиала "Югории" Оксана Швецова.
При этом в "Югории" отметили, что в мировой практике уже есть успешные кейсы, связанные с этой тонкой темой. Так, в Англии от несчастной любви застрахованы около 200 человек, но чем страхуемый младше, тем более высокий взнос он платит. А в Америке страхование от несчастной любви стоит 60 центов в неделю, покинутый получает компенсацию.
В Китае страховщики поддерживают курс властей, которые ищут способы остановить рост разводов. Там можно застраховать любовь: если пара оформит брак через три года с момента оплаты страхового взноса, ее ждет денежное вознаграждение или ценный подарок.
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