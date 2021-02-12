https://ria.ru/20210212/strakhovka-1597159398.html

Житель Перми попросил застраховать его от несчастной любви

Житель Перми попросил застраховать его от несчастной любви

Житель Перми обратился в группу страховых компания "Югория", чтобы застраховаться от несчастной любви, но получил отказ, сообщил страховщик. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:43

2021-02-12T10:43

2021-02-12T10:49

китай

пермь

сша

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Житель Перми обратился в группу страховых компания "Югория", чтобы застраховаться от несчастной любви, но получил отказ, сообщил страховщик.Мужчина хотел застраховаться по программе страхования от несчастных случаев и болезней. В сообщении поясняется, что сегодня нет четкого понимания, что такое несчастная любовь - из-за этого клиенту и пришлось отказать."Страхование - сложная отрасль, требующая тонкой настройки. Все без исключения страховые компании взвешенно оценивают риски, тщательно изучают вероятность и частоту наступления страхового случая. Любовь - это та часть нашей жизни, которую сложно оцифровать", - отметила директор пермского филиала "Югории" Оксана Швецова.При этом в "Югории" отметили, что в мировой практике уже есть успешные кейсы, связанные с этой тонкой темой. Так, в Англии от несчастной любви застрахованы около 200 человек, но чем страхуемый младше, тем более высокий взнос он платит. А в Америке страхование от несчастной любви стоит 60 центов в неделю, покинутый получает компенсацию.В Китае страховщики поддерживают курс властей, которые ищут способы остановить рост разводов. Там можно застраховать любовь: если пара оформит брак через три года с момента оплаты страхового взноса, ее ждет денежное вознаграждение или ценный подарок.

https://ria.ru/20210204/lyubov-1596030555.html

китай

пермь

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китай, пермь, сша, общество