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ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента
Совет директоров Банка России в четвертый раз подряд решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:34
2021-02-12T14:20
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет директоров Банка России в четвертый раз подряд решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне, следует из пресс-релиза регулятора.В марте прошлого года из-за пандемии COVID-19 Центробанк оставил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться, а власти заявили о возможности снижения валового внутреннего продукта впервые с 2015 года из-за закрытия границ, падения цен на нефть и ограничительных мер. Поэтому в июле регулятор снизил ставку до исторического минимума — 4,25 процента.Опасения не сбылись: снижение валового внутреннего продукта составило восемь процентов вместо 9,6 процента, которых ожидало Минэкономразвития, и девяти-десяти процентов, прогнозируемых ЦБ. Однако ослабление рубля, восстановление экономики и оживление спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений начали разгонять инфляцию, и в начале осени регулятор взял первую за полгода паузу.В декабре Центробанк в третий раз подряд оставил ставку неизменной и пообещал оценивать дальнейшее развитие ситуации в экономике и наличие потенциала для ее снижения в будущем. При этом инфляция по итогам 2020 года составила 4,9 процента против трех процентов годом ранее, а в январе ее темпы выросли еще больше — до 5,2 процента. Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, инфляция в годовом выражении в феврале продолжит ускорение и достигнет своего локального пика в 5,5 процента.Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что на таком инфляционном фоне регулятор предпочтет оставить ставку неизменной.В начале февраля Минэкономразвития спрогнозировало снижение инфляции из-за принятых правительством мер по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Кабинет министров представил комплексный план после поручения Владимира Путина в конце 2020 года. Тогда президент обратил внимание на удорожание базовых продуктов и заявил, что его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется".
https://ria.ru/20210211/mvf-1596890038.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

13:34 12.02.2021 (обновлено: 14:20 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет директоров Банка России в четвертый раз подряд решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне, следует из пресс-релиза регулятора.
В марте прошлого года из-за пандемии COVID-19 Центробанк оставил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться, а власти заявили о возможности снижения валового внутреннего продукта впервые с 2015 года из-за закрытия границ, падения цен на нефть и ограничительных мер. Поэтому в июле регулятор снизил ставку до исторического минимума — 4,25 процента.
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Опасения не сбылись: снижение валового внутреннего продукта составило восемь процентов вместо 9,6 процента, которых ожидало Минэкономразвития, и девяти-десяти процентов, прогнозируемых ЦБ.
Однако ослабление рубля, восстановление экономики и оживление спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений начали разгонять инфляцию, и в начале осени регулятор взял первую за полгода паузу.
В декабре Центробанк в третий раз подряд оставил ставку неизменной и пообещал оценивать дальнейшее развитие ситуации в экономике и наличие потенциала для ее снижения в будущем. При этом инфляция по итогам 2020 года составила 4,9 процента против трех процентов годом ранее, а в январе ее темпы выросли еще больше — до 5,2 процента. Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, инфляция в годовом выражении в феврале продолжит ускорение и достигнет своего локального пика в 5,5 процента.
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Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что на таком инфляционном фоне регулятор предпочтет оставить ставку неизменной.
В начале февраля Минэкономразвития спрогнозировало снижение инфляции из-за принятых правительством мер по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Кабинет министров представил комплексный план после поручения Владимира Путина в конце 2020 года. Тогда президент обратил внимание на удорожание базовых продуктов и заявил, что его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется".
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