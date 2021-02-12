https://ria.ru/20210212/stavka-1597201200.html

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

Совет директоров Банка России в четвертый раз подряд решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне, следует из пресс-релиза регулятора. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:34

2021-02-12T13:34

2021-02-12T14:20

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет директоров Банка России в четвертый раз подряд решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне, следует из пресс-релиза регулятора.В марте прошлого года из-за пандемии COVID-19 Центробанк оставил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться, а власти заявили о возможности снижения валового внутреннего продукта впервые с 2015 года из-за закрытия границ, падения цен на нефть и ограничительных мер. Поэтому в июле регулятор снизил ставку до исторического минимума — 4,25 процента.Опасения не сбылись: снижение валового внутреннего продукта составило восемь процентов вместо 9,6 процента, которых ожидало Минэкономразвития, и девяти-десяти процентов, прогнозируемых ЦБ. Однако ослабление рубля, восстановление экономики и оживление спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений начали разгонять инфляцию, и в начале осени регулятор взял первую за полгода паузу.В декабре Центробанк в третий раз подряд оставил ставку неизменной и пообещал оценивать дальнейшее развитие ситуации в экономике и наличие потенциала для ее снижения в будущем. При этом инфляция по итогам 2020 года составила 4,9 процента против трех процентов годом ранее, а в январе ее темпы выросли еще больше — до 5,2 процента. Согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, инфляция в годовом выражении в феврале продолжит ускорение и достигнет своего локального пика в 5,5 процента.Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что на таком инфляционном фоне регулятор предпочтет оставить ставку неизменной.В начале февраля Минэкономразвития спрогнозировало снижение инфляции из-за принятых правительством мер по сдерживанию роста цен на социально значимые товары. Кабинет министров представил комплексный план после поручения Владимира Путина в конце 2020 года. Тогда президент обратил внимание на удорожание базовых продуктов и заявил, что его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется".

https://ria.ru/20210211/mvf-1596890038.html

https://ria.ru/20201209/stavka-1588238400.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика