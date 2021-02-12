https://ria.ru/20210212/sport-1597136339.html

Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки

Врач рассказал, как начать заниматься спортом после удаленки

Небольшие нагрузки, лучше пробежки и растягивания, а также сбалансированные питание, без диет с резкой потерей веса - так стоит начать заниматься спортом после... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T03:34

2021-02-12T03:34

2021-02-12T09:10

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Небольшие нагрузки, лучше пробежки и растягивания, а также сбалансированные питание, без диет с резкой потерей веса - так стоит начать заниматься спортом после самоизоляции, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.По его словам, особенно стоит осторожно относиться к нагрузкам людям, переболевшим коронавирусом, людям с ослабленным иммунитетам. Слишком интенсивные и длительные занятия могут привести к ослаблению и осложнениям здоровья."Особенно внимательно нужно отнестись к питанию. Диеты, при которых не поддерживается баланс необходимых микроэлементов и витаминов, опасны. Резкая потеря веса часто ни к чему хорошему не приводит, кроме упадка сил и новых проблем со здоровьем. Считается опасным терять вес более килограмма в неделю", - подчеркнул собеседник агентства.Врач добавил, что при интенсивном похудении организм, в первую очередь, будет терять воду и белки, а жир будет придерживать как стратегический запас. Поэтому измерять нужно не килограммы, а объемы."Вместо того чтобы пугать и приводить в стресс свое тело, стоит настроиться на комплексную, пусть и более длительную, но безопасную для здоровья стратегию с системной физической нагрузкой и сбалансированным питанием. В условиях дополнительных рисков, которые принесла пандемия, нужно особенно тщательно расставлять приоритеты в пользу здоровья", - заключил Тяжельников.

https://rsport.ria.ru/20210114/koronavirus-1592997963.html

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социальный навигатор, здоровье, россия, андрей тяжельников, москва, спорт, общество