https://ria.ru/20210212/splin-1597209786.html
Группа "Сплин" представила мрачный клип на сингл "Вирус"
Группа "Сплин" представила мрачный клип на сингл "Вирус"
Участники российской рок-группы "Спилн" представили на всех платформах новых сингл "Вирус", а на YouTube опубликовали депрессивный клип на него. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:19
2021-02-12T15:19
2021-02-12T15:19
коронавирус в россии
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Участники российской рок-группы "Спилн" представили на всех платформах новых сингл "Вирус", а на YouTube опубликовали депрессивный клип на него. В черно-белом ролике, снятом Дмитрием Кабановым и Оксаной Беляковой, музыканты в страшных масках, имитирующих язвы и рубцы, под мрачные биты и гитарные риффы описывают как пандемия коронавируса изменила жизнь. Музыку и стихи создал фронтмен коллектива — Александр Васильев. Зрители положительно оценили эту работу, несмотря на угнетающую атмосферу. "Да, дискомфортно слушается, ну так в этом и цель, наверное. Спасибо", "Эта мелодия так и просится главным треком к фильму про постапокалипсис", "Чем живем, о том и пишем. "Сплин" актуален как всегда", — считают пользователи.
https://ria.ru/20201213/splin-1588819679.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, шоу-бизнес, youtube, музыка, новости культуры, сплин
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Участники российской рок-группы "Спилн" представили на всех платформах новых сингл "Вирус", а на YouTube опубликовали депрессивный клип на него.
В черно-белом ролике, снятом Дмитрием Кабановым и Оксаной Беляковой, музыканты в страшных масках, имитирующих язвы и рубцы, под мрачные биты и гитарные риффы описывают как пандемия коронавируса изменила жизнь.
"Город без имени, улицы вымерли, люди закрылись по домам", — рассказывают участники группы.
Музыку и стихи создал фронтмен коллектива — Александр Васильев.
Зрители положительно оценили эту работу, несмотря на угнетающую атмосферу. "Да, дискомфортно слушается, ну так в этом и цель, наверное. Спасибо", "Эта мелодия так и просится главным треком к фильму про постапокалипсис", "Чем живем, о том и пишем. "Сплин" актуален как всегда", — считают пользователи.