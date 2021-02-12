https://ria.ru/20210212/splin-1597209786.html

Группа "Сплин" представила мрачный клип на сингл "Вирус"

Группа "Сплин" представила мрачный клип на сингл "Вирус"

Участники российской рок-группы "Спилн" представили на всех платформах новых сингл "Вирус", а на YouTube опубликовали депрессивный клип на него. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:19

2021-02-12T15:19

2021-02-12T15:19

коронавирус в россии

шоу-бизнес

youtube

культура

музыка

новости культуры

сплин

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Участники российской рок-группы "Спилн" представили на всех платформах новых сингл "Вирус", а на YouTube опубликовали депрессивный клип на него. В черно-белом ролике, снятом Дмитрием Кабановым и Оксаной Беляковой, музыканты в страшных масках, имитирующих язвы и рубцы, под мрачные биты и гитарные риффы описывают как пандемия коронавируса изменила жизнь. Музыку и стихи создал фронтмен коллектива — Александр Васильев. Зрители положительно оценили эту работу, несмотря на угнетающую атмосферу. "Да, дискомфортно слушается, ну так в этом и цель, наверное. Спасибо", "Эта мелодия так и просится главным треком к фильму про постапокалипсис", "Чем живем, о том и пишем. "Сплин" актуален как всегда", — считают пользователи.

https://ria.ru/20201213/splin-1588819679.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, шоу-бизнес, youtube, музыка, новости культуры, сплин