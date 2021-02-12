Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210212/spasenie-1597167551.html
В Бурятии школьницу наградили медалью за спасение брата и сестры из огня
В Бурятии школьницу наградили медалью за спасение брата и сестры из огня
В Бурятии наградили медалью Следственного комитета (СК) РФ "Доблесть и отвага" 14-летнюю школьницу, которая спасла из огня брата и сестру, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:28
2021-02-12T11:42
хорошие новости
россия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
закаменский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597168468_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_154173b9bf7fce7e3548e34d9ecc967f.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Бурятии наградили медалью Следственного комитета (СК) РФ "Доблесть и отвага" 14-летнюю школьницу, которая спасла из огня брата и сестру, сообщает пресс-служба СК РФ."Сотрудники регионального следственного управления посетили школу, в которой учится девочка, и в торжественной обстановке в присутствии ее одноклассников и учителей вручили награду юной героине. После этого следователи провели со школьниками урок мужества, а также рассказали о своей работе и ответили на многочисленные вопросы детей", - говорится в сообщении.Инцидент произошел 2 апреля 2020 года в селе Енгорбой Закаменского района республики. Местная жительница затопила печь и вышла в огород, в доме остались спать трое детей. Когда от печи произошло возгорание, старшая дочь вынесла на улицу младшего брата и вернулась в дом за сестрой. Однако путь к двери был отрезан огнем и девочка передала сестру матери через окно, после чего самостоятельно выбралась на улицу. В результате пожара никто из детей не пострадал.
https://ria.ru/20210129/buryatiya-1595069444.html
россия
республика бурятия
закаменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597168468_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_222c9eef5c066a4fbb21c42cd2bc423f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), закаменский район, происшествия

В Бурятии школьницу наградили медалью за спасение брата и сестры из огня

11:28 12.02.2021 (обновлено: 11:42 12.02.2021)
 
© Фото : СК РФШкольницу в Бурятии наградили медалью за спасение из огня брата и сестры
Школьницу в Бурятии наградили медалью за спасение из огня брата и сестры - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Бурятии наградили медалью Следственного комитета (СК) РФ "Доблесть и отвага" 14-летнюю школьницу, которая спасла из огня брата и сестру, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Сотрудники регионального следственного управления посетили школу, в которой учится девочка, и в торжественной обстановке в присутствии ее одноклассников и учителей вручили награду юной героине. После этого следователи провели со школьниками урок мужества, а также рассказали о своей работе и ответили на многочисленные вопросы детей", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 2 апреля 2020 года в селе Енгорбой Закаменского района республики. Местная жительница затопила печь и вышла в огород, в доме остались спать трое детей. Когда от печи произошло возгорание, старшая дочь вынесла на улицу младшего брата и вернулась в дом за сестрой. Однако путь к двери был отрезан огнем и девочка передала сестру матери через окно, после чего самостоятельно выбралась на улицу. В результате пожара никто из детей не пострадал.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 08:44
В Бурятии школьники попытались продать одноклассника через интернет
 
Хорошие новостиРоссияРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)Закаменский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Омбудсмен рассказала о семье, где мать бросила детей раздетыми в лесу
14:41Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек
14:40"Спутник Лайт" поможет сбить пик заболеваемости COVID-19, заявил Гинцбург
14:40Миронов прокомментировал кадровые перестановки в ПФР
14:37Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса
14:36Опрос показал, кто больше всех недоволен политикой Евросоюза
14:35Привившиеся "Спутником V" могут быть донорами антител, заявил Гинцбург
14:33Патриарх призвал священников-блогеров не становиться политкомментаторами
14:27В МИД Германии прокомментировали заявление Лаврова об отношениях с ЕС
14:26Ученые объяснили противораковые свойства популярного напитка
14:23В Подмосковье автомобиль упал на железнодорожные пути
14:22Синоптики предупредили о сретенских морозах в Москве
14:20Строительство "Северного потока — 2" возобновят на следующей неделе
14:19В России придумали, как создавать вакцины от разных штаммов коронавируса
14:13Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
14:12Лукашенко заявил, что в республике нет политзаключенных
14:11Лукашенко поручил обсудить отказ Белоруссии от нейтралитета
14:09Гинцбург рассказал, где будут применять вакцину "Спутник Лайт"
14:06Создавать новую конституцию будут аккуратно, пообещал Лукашенко
14:02Кремль опубликует заявления Путина о Донбассе со встречи с главредами СМИ
Лента новостейМолния