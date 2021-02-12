https://ria.ru/20210212/spasenie-1597167551.html

В Бурятии школьницу наградили медалью за спасение брата и сестры из огня

В Бурятии школьницу наградили медалью за спасение брата и сестры из огня

В Бурятии наградили медалью Следственного комитета (СК) РФ "Доблесть и отвага" 14-летнюю школьницу, которая спасла из огня брата и сестру, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:28

2021-02-12T11:28

2021-02-12T11:42

хорошие новости

россия

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

закаменский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597168468_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_154173b9bf7fce7e3548e34d9ecc967f.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Бурятии наградили медалью Следственного комитета (СК) РФ "Доблесть и отвага" 14-летнюю школьницу, которая спасла из огня брата и сестру, сообщает пресс-служба СК РФ."Сотрудники регионального следственного управления посетили школу, в которой учится девочка, и в торжественной обстановке в присутствии ее одноклассников и учителей вручили награду юной героине. После этого следователи провели со школьниками урок мужества, а также рассказали о своей работе и ответили на многочисленные вопросы детей", - говорится в сообщении.Инцидент произошел 2 апреля 2020 года в селе Енгорбой Закаменского района республики. Местная жительница затопила печь и вышла в огород, в доме остались спать трое детей. Когда от печи произошло возгорание, старшая дочь вынесла на улицу младшего брата и вернулась в дом за сестрой. Однако путь к двери был отрезан огнем и девочка передала сестру матери через окно, после чего самостоятельно выбралась на улицу. В результате пожара никто из детей не пострадал.

https://ria.ru/20210129/buryatiya-1595069444.html

россия

республика бурятия

закаменский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), закаменский район, происшествия