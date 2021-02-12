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В Бурятии школьницу наградили медалью за спасение брата и сестры из огня
В Бурятии школьницу наградили медалью за спасение брата и сестры из огня
В Бурятии наградили медалью Следственного комитета (СК) РФ "Доблесть и отвага" 14-летнюю школьницу, которая спасла из огня брата и сестру, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T11:28
2021-02-12T11:28
2021-02-12T11:42
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Бурятии наградили медалью Следственного комитета (СК) РФ "Доблесть и отвага" 14-летнюю школьницу, которая спасла из огня брата и сестру, сообщает пресс-служба СК РФ."Сотрудники регионального следственного управления посетили школу, в которой учится девочка, и в торжественной обстановке в присутствии ее одноклассников и учителей вручили награду юной героине. После этого следователи провели со школьниками урок мужества, а также рассказали о своей работе и ответили на многочисленные вопросы детей", - говорится в сообщении.Инцидент произошел 2 апреля 2020 года в селе Енгорбой Закаменского района республики. Местная жительница затопила печь и вышла в огород, в доме остались спать трое детей. Когда от печи произошло возгорание, старшая дочь вынесла на улицу младшего брата и вернулась в дом за сестрой. Однако путь к двери был отрезан огнем и девочка передала сестру матери через окно, после чего самостоятельно выбралась на улицу. В результате пожара никто из детей не пострадал.
https://ria.ru/20210129/buryatiya-1595069444.html
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россия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф), закаменский район, происшествия