https://ria.ru/20210212/soyuz-1597144674.html

"Союз-2" с кораблем "Прогресс" вывезли на стартовый комплекс Байконура

"Союз-2" с кораблем "Прогресс" вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16", который полетит к Международной космической станции (МКС) 15 февраля, вывезена на стартовый... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:55

2021-02-12T08:55

2021-02-12T08:55

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

союз-2

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

прогресс (космический корабль)

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-16", который полетит к Международной космической станции (МКС) 15 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос"."Двенадцатого февраля ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки номер 31", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Запуск корабля намечается на 15 февраля в 7.45 мск, его стыковка к модулю "Пирс" российского сегмента МКС - на 17 февраля в 9.20 мск.Старт "Прогресса МС-16" был отложен с 11 декабря из-за необходимости дополнительных проверок. Среди грузов, которые корабль должен доставить на станцию, будут запас азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля "Звезда", набор армирующих накладок с клеевым соединением для временной герметизации трещин промежуточной камеры модуля "Звезда", ставших причиной утечки воздуха, и мощный микроскоп для поиска других возможных мест утечки в камере.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводятся коррекции высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года были запущены 167 "Прогрессов" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20201228/baykonur-1591160751.html

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, союз-2, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, прогресс (космический корабль), байконур (город)