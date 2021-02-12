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Дело о смерти людей после нападения собак впервые дошло до суда
Дело о смерти людей после нападения собак впервые дошло до суда
В России впервые дойдет до суда дело, возбужденное из-за смерти людей после нападения бродячих собак, сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T05:41
2021-02-12T09:02
россия
собаки
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
кировский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. В России впервые дойдет до суда дело, возбужденное из-за смерти людей после нападения бродячих собак, сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.В феврале прошлого года правоохранительные органы сообщали о нескольких нападениях собачьих стай на взрослых и детей в различных районах Красноярска. В Кировском районе нашли тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. Позже СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка. Его обвинили в халатности, повлекшей смерть людей из-за нападения собак. Чиновника арестовали.По версии следствия, небрежное отношение обвиняемого к службе привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак в Красноярске и к последовавшим нападениям. В деле речь идет о четырех погибших и двух пострадавших.В краевой прокуратуре сообщили, что обвинительное заключение по этому делу утверждено. В ближайшее время его направят для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Красноярска.
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россия
красноярский край
кировский район
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россия, собаки, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, кировский район, красноярск, происшествия

Дело о смерти людей после нападения собак впервые дошло до суда

05:41 12.02.2021 (обновлено: 09:02 12.02.2021)
 
© Pixabay / Andr SommerhЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Pixabay / Andr Sommerh
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. В России впервые дойдет до суда дело, возбужденное из-за смерти людей после нападения бродячих собак, сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В феврале прошлого года правоохранительные органы сообщали о нескольких нападениях собачьих стай на взрослых и детей в различных районах Красноярска. В Кировском районе нашли тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. Позже СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка.
Его обвинили в халатности, повлекшей смерть людей из-за нападения собак. Чиновника арестовали.
По версии следствия, небрежное отношение обвиняемого к службе привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак в Красноярске и к последовавшим нападениям. В деле речь идет о четырех погибших и двух пострадавших.
В краевой прокуратуре сообщили, что обвинительное заключение по этому делу утверждено. В ближайшее время его направят для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Красноярска.
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РоссиясобакиСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайКировский районКрасноярскПроисшествия
 
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