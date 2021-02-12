https://ria.ru/20210212/sobaki-1597137874.html

Дело о смерти людей после нападения собак впервые дошло до суда

Дело о смерти людей после нападения собак впервые дошло до суда

В России впервые дойдет до суда дело, возбужденное из-за смерти людей после нападения бродячих собак, сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T05:41

2021-02-12T05:41

2021-02-12T09:02

россия

собаки

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

кировский район

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. В России впервые дойдет до суда дело, возбужденное из-за смерти людей после нападения бродячих собак, сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.В феврале прошлого года правоохранительные органы сообщали о нескольких нападениях собачьих стай на взрослых и детей в различных районах Красноярска. В Кировском районе нашли тела женщины и мужчины со следами собачьих укусов. Позже СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка. Его обвинили в халатности, повлекшей смерть людей из-за нападения собак. Чиновника арестовали.По версии следствия, небрежное отношение обвиняемого к службе привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак в Красноярске и к последовавшим нападениям. В деле речь идет о четырех погибших и двух пострадавших.В краевой прокуратуре сообщили, что обвинительное заключение по этому делу утверждено. В ближайшее время его направят для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Красноярска.

https://ria.ru/20210111/sobaka-1592520523.html

россия

красноярский край

кировский район

красноярск

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россия, собаки, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, кировский район, красноярск, происшествия