https://ria.ru/20210212/snegopad-1597232437.html

Около 250 тыс кубометров снега утилизировано с начала снегопада в Москве

Около 250 тыс кубометров снега утилизировано с начала снегопада в Москве

Около 250 тысяч кубометров снега утилизировано с начала снегопада в Москве, говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T15:59

2021-02-12T15:59

2021-02-12T17:17

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городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Около 250 тысяч кубометров снега утилизировано с начала снегопада в Москве, говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."С начала снегопада на снегосплавных пунктах утилизировано около 250 тысяч кубометров снега",- говорится в сообщении.Отмечается, что средний прирост снега с начала снегопада составил уже 10 сантиметров."В 15.00 коммунальная техника приступит к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой",- говорится в сообщении.Также отмечается, что свыше 1,2 тысячи специалистов с помощью 320 единиц спецтехники очищают от снега более 1,6 тысячи мостов, подземных пешеходных переходов, транспортных тоннелей и фонтанов.Также от снега и наледи очищают и почти 13 тысяч вентиляционных шахт.

https://ria.ru/20210212/snegopad-1597202118.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, общество