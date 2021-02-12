Петр Бирюков рассказал о борьбе с последствиями снегопада
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в центре Москвы
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Для борьбы с последствиями снегопада каждые 4 часа в Москве производится сплошное прометание улиц, а вывоз снега осуществляется на 56 снегоплавильных пунктов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
"Снег для нас не стал неожиданностью. Мы к таким проявлениям и капризам погоды готовы. Конечно же, в один день невозможно все убрать, потому что мы ожидаем примерно 35 сантиметров снега в течение этого периода. Есть регламент, по которому мы работаем. Но хочу сказать о том, что городские службы сделают все необходимое для того, чтобы потоки транспорта не остановились, пешеходы передвигались по убранным тротуарам, и работа, еще раз подчеркиваю, идет и будет идти в круглосуточном режиме. Все средства, все силы для этого есть", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что в постоянном режиме в уборке города задействованы более 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, около 60 тысяч рабочих, которые не только убирают снег на улицах, но занимаются очисткой снега на крышах. Работают службы в круглосуточном режиме, поэтому развернуты пункты обогрева, организовано питание, работают полевые кухни.
По словам заммэра, организована работа аварийных бригад. При необходимости ликвидации обрыва электрических сетей они находятся в стадии готовности, включая и территорию новой Москвы.
"Вывоз снега осуществляется на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в городе. Их мощность приблизительно 550 тысяч кубометров в сутки. Если не будет хватать этой мощности, мы задействуем сухие снегосвалки, которые как временные снегосвалки организованы на территории промышленных зон, коммунальных зон. Вместе с тем в городе применяется методика перекидки свежевыпавшего снега на газонную часть. Количество роторной техники достаточно большое. И это как раз способствует тому, чтобы достаточно быстро убирать снежные валы, которые образуются во время прометания", - рассказал Бирюков.
По его словам, при низких температурах сложно проводить прометание, но чтобы не допустить скользкости на улично-дорожной сети, оно применяется каждые четыре часа в такой сильный снегопад. А на дорогах – особо опасных участках – работают тягачи, в случае необходимости большегрузным автомобилям они помогают подняться, чтобы не допустить заторов на дорогах.
"Москва всегда готова к таким резким погодным изменениям. У нас есть технические средства, у нас есть мощности: мощности по подаче тепла, по резервированию тепла, мощности по подаче воды, канализованию стоков, газовые мощности, электрические. Еще раз подчеркиваю наличие аварийных бригад, наличие передвижных средств электрогенерации или же генерации тепловой энергии – все это в арсенале коммунальных служб города Москвы. Мы всегда готовы к подобным проявлениям и рассчитываем свою работу по более низким температурам. Поэтому мощности находятся в резерве, и бывают периоды, когда они востребованы", - заключил заммэра.