https://ria.ru/20210212/snegopad-1597211188.html

Петр Бирюков рассказал о борьбе с последствиями снегопада

Петр Бирюков рассказал о борьбе с последствиями снегопада

Для борьбы с последствиями снегопада каждые 4 часа в Москве производится сплошное прометание улиц, а вывоз снега осуществляется на 56 снегоплавильных пунктов,... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:13

2021-02-12T14:13

2021-02-12T14:13

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Для борьбы с последствиями снегопада каждые 4 часа в Москве производится сплошное прометание улиц, а вывоз снега осуществляется на 56 снегоплавильных пунктов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.Он отметил, что в постоянном режиме в уборке города задействованы более 13,5 тысячи единиц различной снегоуборочной техники, около 60 тысяч рабочих, которые не только убирают снег на улицах, но занимаются очисткой снега на крышах. Работают службы в круглосуточном режиме, поэтому развернуты пункты обогрева, организовано питание, работают полевые кухни.По словам заммэра, организована работа аварийных бригад. При необходимости ликвидации обрыва электрических сетей они находятся в стадии готовности, включая и территорию новой Москвы.По его словам, при низких температурах сложно проводить прометание, но чтобы не допустить скользкости на улично-дорожной сети, оно применяется каждые четыре часа в такой сильный снегопад. А на дорогах – особо опасных участках – работают тягачи, в случае необходимости большегрузным автомобилям они помогают подняться, чтобы не допустить заторов на дорогах.

https://ria.ru/20210212/otoplenie-1597210580.html

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