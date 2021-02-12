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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210212/snegopad-1597202118.html
Снежный апокалипсис: как Москва борется с рекордным снегопадом
Снежный апокалипсис: как Москва борется с рекордным снегопадом
Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках, со снежными завалами на дорогах и тротуарах усиленно борются... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:39
2021-02-12T13:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках, со снежными завалами на дорогах и тротуарах усиленно борются коммунальщики, а москвичи пытаются добраться до работы и по своим делам, за ситуацией в городе наблюдали корреспонденты РИА Новости.Как снежный комПервые новости про грядущий "снежный апокалипсис" появились за два дня до его начала. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, "апокалипсис" ждет москвичей в пятницу и субботу. По обновленным данным, ожидается, что выпадет до 28 миллиметров осадков, это почти 80% месячной нормы. Сугробы подрастут до 57 сантиметров в Москве, а в области до 70. В День Святого Валентина, 14 февраля, высота сугробов возможно вырастет до рекордного значения в 60 сантиметров.К 9 утра пятницы в столице уже выпало 5 миллиметров осадков, сугробы выросли до 40 сантиметров, сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Но снег кружит в воздухе, не прекращаясь. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, с начала суток выпало уже 6 сантиметров снега.Ситуация в городе и на дорогахСнежный коллапс уже с самого утра начал влиять на ситуацию на дорогах, одно за другим происходят ДТП, в том числе с наездами на пешеходов. Пробки в 7 баллов держатся в Москве примерно с 9 утра. Сообщений о сбоях в работе общественного транспорта пока не поступало. Трудно попасть и в саму Москву - жители Подмосковья стояли в многокилометровых пробках на въезде в столицу.Коммунальная техника будто захватила весь город, специальные машины сдвигают снег, как на тротуарах, так и на проезжей части. Как отмечал Бирюков, дороги и подъезды к остановкам общественного транспорта очищают в первую очередь. Снег пока скапливается на тротуарах в огромные кучи, которые постепенно формируют в снежные горы, чтобы потом вывезти.Тем временем, москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам. От частых колких снежинок, летящих прямо в лицо, приходится закрываться капюшонами и кутаться в шапки и шарфы. В ожидании транспорта, жители столицы прячутся от снега под козырьки остановок.Коммунальщики спешат на помощьГородские службы подошли к предстоящей угрозе серьезно - в Москве создан Оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов, его возглавил Бирюков.По его словам, городские службы из-за сильного снегопада работают круглосуточно и в усиленном режиме. Коммунальщики еще ночью приступили к уборке города, в работах задействована роторная и другая техника, средства малой механизации. Всего в уборке снега в Москве задействованы 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. По словам Бирюкова, снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.После начала снегопада коммунальная техника приступила к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой. Оно проводится раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега. Так, уже в 05.00 утра коммунальная техника приступила к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Следующее подметание прошло в 10.00.На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.Заммэра просит москвичей с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн. Он призвал горожан по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
https://ria.ru/20210210/apokalipsis--1596791486.html
https://ria.ru/20210212/dtp-1597139983.html
https://ria.ru/20210211/opershtab-1597112509.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков

Снежный апокалипсис: как Москва борется с рекордным снегопадом

13:39 12.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСнегоуборочные машины чистят автомобильную дорогу на Москворецкой набережной в Москве
Снегоуборочные машины чистят автомобильную дорогу на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рекордные снегопады начались в Москве в ночь на пятницу, к утру столица погрязла в пробках, со снежными завалами на дорогах и тротуарах усиленно борются коммунальщики, а москвичи пытаются добраться до работы и по своим делам, за ситуацией в городе наблюдали корреспонденты РИА Новости.

Как снежный ком

Жители столицы на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 11:41
На Москву надвигается снежный апокалипсис
Первые новости про грядущий "снежный апокалипсис" появились за два дня до его начала. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, "апокалипсис" ждет москвичей в пятницу и субботу. По обновленным данным, ожидается, что выпадет до 28 миллиметров осадков, это почти 80% месячной нормы. Сугробы подрастут до 57 сантиметров в Москве, а в области до 70. В День Святого Валентина, 14 февраля, высота сугробов возможно вырастет до рекордного значения в 60 сантиметров.
К 9 утра пятницы в столице уже выпало 5 миллиметров осадков, сугробы выросли до 40 сантиметров, сообщал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Но снег кружит в воздухе, не прекращаясь. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, с начала суток выпало уже 6 сантиметров снега.

Ситуация в городе и на дорогах

Снежный коллапс уже с самого утра начал влиять на ситуацию на дорогах, одно за другим происходят ДТП, в том числе с наездами на пешеходов. Пробки в 7 баллов держатся в Москве примерно с 9 утра. Сообщений о сбоях в работе общественного транспорта пока не поступало. Трудно попасть и в саму Москву - жители Подмосковья стояли в многокилометровых пробках на въезде в столицу.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
08:02
На юго-востоке Москвы столкнулись пять автомобилей
Коммунальная техника будто захватила весь город, специальные машины сдвигают снег, как на тротуарах, так и на проезжей части. Как отмечал Бирюков, дороги и подъезды к остановкам общественного транспорта очищают в первую очередь. Снег пока скапливается на тротуарах в огромные кучи, которые постепенно формируют в снежные горы, чтобы потом вывезти.
Тем временем, москвичи пытаются преодолеть снежные завалы на пути по своим делам. От частых колких снежинок, летящих прямо в лицо, приходится закрываться капюшонами и кутаться в шапки и шарфы. В ожидании транспорта, жители столицы прячутся от снега под козырьки остановок.

Коммунальщики спешат на помощь

Городские службы подошли к предстоящей угрозе серьезно - в Москве создан Оперативный штаб по координации работы городских служб во время снегопада и сильных морозов, его возглавил Бирюков.
Колонна спецтехники во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 20:01Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Оперштаб по координации работы служб во время снегопада создан в Москве
По его словам, городские службы из-за сильного снегопада работают круглосуточно и в усиленном режиме. Коммунальщики еще ночью приступили к уборке города, в работах задействована роторная и другая техника, средства малой механизации. Всего в уборке снега в Москве задействованы 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. По словам Бирюкова, снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации.
После начала снегопада коммунальная техника приступила к регулярному проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров, которое будет сопровождаться противогололедной обработкой. Оно проводится раз в несколько часов в зависимости от количества выпавшего снега. Так, уже в 05.00 утра коммунальная техника приступила к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Следующее подметание прошло в 10.00.
На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.
Заммэра просит москвичей с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн. Он призвал горожан по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Москва в снегу - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
10:24Инфографика
Москва в снегу: как город борется со стихиейМосква — один из самых снежных мегаполисов мира. Это доставляет жителям массу неудобств. О том, как город борется со снегом, — в спецпроекте Ria.ru.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
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