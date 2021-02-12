https://ria.ru/20210212/sneg-1597275845.html

В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Более 12 миллиметров осадков выпало в Москве, это треть месячной нормы, а сугробы подросли до 45-50 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T19:53

2021-02-12T19:53

2021-02-12T19:53

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 12 миллиметров осадков выпало в Москве, это треть месячной нормы, а сугробы подросли до 45-50 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве выпало уже более 12 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы, а сугробы подросли как минимум до 45-50 сантиметров", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20210212/sneg-1597266935.html

москва

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евгений тишковец, москва, общество