https://ria.ru/20210212/sneg-1597275845.html
В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков
В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков
Более 12 миллиметров осадков выпало в Москве, это треть месячной нормы, а сугробы подросли до 45-50 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T19:53
2021-02-12T19:53
2021-02-12T19:53
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 12 миллиметров осадков выпало в Москве, это треть месячной нормы, а сугробы подросли до 45-50 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве выпало уже более 12 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы, а сугробы подросли как минимум до 45-50 сантиметров", - сказал Тишковец.
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евгений тишковец, москва, общество