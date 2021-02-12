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Снег в Москве убирают более 13 тысяч машин и 60 тысяч рабочих
Снег в Москве убирают более 13 тысяч машин и 60 тысяч рабочих
Снег Москве во время снегопада убирают 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:10
2021-02-12T11:46
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снег Москве во время снегопада убирают 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков."Городские службы из-за сильного снегопада, который может принести до 35 сантиметров снега, работают круглосуточно и в усиленном режиме. Мы еще ночью приступили к уборке города, в работах задействована роторная и другая техника, средства малой механизации. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - отметил Бирюков.Он уточнил, что в Москве с начала суток выпало до 6 сантиметров снега. В уборке задействованы 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих.По его словам, в 05.00 коммунальная техника приступила к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой."Следующее подметание запланировано на 10.00, просьба к водителям с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн", - подчеркнул заместитель мэра.Он призвал горожан по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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петр бирюков, москва, общество

Снег в Москве убирают более 13 тысяч машин и 60 тысяч рабочих

10:10 12.02.2021 (обновлено: 11:46 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб убирают снег в подземном переходе в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в подземном переходе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в подземном переходе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снег Москве во время снегопада убирают 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.
"Городские службы из-за сильного снегопада, который может принести до 35 сантиметров снега, работают круглосуточно и в усиленном режиме. Мы еще ночью приступили к уборке города, в работах задействована роторная и другая техника, средства малой механизации. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - отметил Бирюков.
Он уточнил, что в Москве с начала суток выпало до 6 сантиметров снега. В уборке задействованы 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих.
По его словам, в 05.00 коммунальная техника приступила к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
"Следующее подметание запланировано на 10.00, просьба к водителям с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн", - подчеркнул заместитель мэра.
Он призвал горожан по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Петр БирюковМоскваОбщество
 
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