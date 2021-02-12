https://ria.ru/20210212/sneg-1597154795.html

Снег в Москве убирают более 13 тысяч машин и 60 тысяч рабочих

Снег в Москве убирают более 13 тысяч машин и 60 тысяч рабочих

Снег Москве во время снегопада убирают 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:10

2021-02-12T10:10

2021-02-12T11:46

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Снег Москве во время снегопада убирают 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков."Городские службы из-за сильного снегопада, который может принести до 35 сантиметров снега, работают круглосуточно и в усиленном режиме. Мы еще ночью приступили к уборке города, в работах задействована роторная и другая техника, средства малой механизации. Снег оперативно вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации", - отметил Бирюков.Он уточнил, что в Москве с начала суток выпало до 6 сантиметров снега. В уборке задействованы 13,5 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих.По его словам, в 05.00 коммунальная техника приступила к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой."Следующее подметание запланировано на 10.00, просьба к водителям с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн", - подчеркнул заместитель мэра.Он призвал горожан по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

https://ria.ru/20201126/uborka-snega-1586455905.html

москва

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петр бирюков, москва, общество