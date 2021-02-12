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Врачи сравнили смертность от COVID-19 и гриппа
Врачи сравнили смертность от COVID-19 и гриппа
Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале CMAJ. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:44
2021-02-12T20:42
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здоровье - общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале CMAJ.Специалисты рассмотрели данные о случаях госпитализации, связанных с гриппом и COVID-19, в период с 1 ноября 2019-го по 30 июня 2020 года в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауге — районах с большим населением и высоким уровнем коронавирусной инфекции.Выяснилось, что пациенты с COVID-19 в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в полтора раза дольше оставались в больнице, чем пациенты, госпитализированные с гриппом. Кроме того, смертность среди заболевших коронавирусом оказалась выше в 3,5 раза.Авторы исследования полагают, что эти различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с сезонным гриппом и будут стираться по мере выработки коллективного иммунитета к COVID-19.По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 107 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 2,36 миллиона человек.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, канада, торонто

Врачи сравнили смертность от COVID-19 и гриппа

17:44 12.02.2021 (обновлено: 20:42 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРабота врачей в "красной зоне" Новосибирской областной клинической больницы
Работа врачей в красной зоне Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Канадские ученые сравнили смертность от COVID-19 и гриппа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале CMAJ.
Специалисты рассмотрели данные о случаях госпитализации, связанных с гриппом и COVID-19, в период с 1 ноября 2019-го по 30 июня 2020 года в семи крупных больницах в Торонто и Миссиссауге — районах с большим населением и высоким уровнем коронавирусной инфекции.
Выяснилось, что пациенты с COVID-19 в полтора раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и в полтора раза дольше оставались в больнице, чем пациенты, госпитализированные с гриппом. Кроме того, смертность среди заболевших коронавирусом оказалась выше в 3,5 раза.
Авторы исследования полагают, что эти различия связаны с низким уровнем иммунитета к коронавирусу по сравнению с сезонным гриппом и будут стираться по мере выработки коллективного иммунитета к COVID-19.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 107 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали свыше 2,36 миллиона человек.
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