https://ria.ru/20210212/silach-1597148609.html

"Русский Халк" испытает "космические" перегрузки при буксировке Ми-26

"Русский Халк" испытает "космические" перегрузки при буксировке Ми-26

Перегрузки, которые будет испытывать "Русский Халк" Сергей Агаджанян при попытке установить уникальный рекорд по буксировке самого тяжелого в мире вертолета... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T09:33

2021-02-12T09:33

2021-02-12T11:47

сергей агаджанян

россия

ми-26

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Перегрузки, которые будет испытывать "Русский Халк" Сергей Агаджанян при попытке установить уникальный рекорд по буксировке самого тяжелого в мире вертолета Ми-26, будут "нечеловеческими, можно сказать космическими", заявил РИА Новости президент Федерации силового экстрима России, рекордсмен и тренер главной сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.Ранее рекордсмен России и мира по силовому экстриму Агаджанян ("Халк") сообщил РИА Новости, что идет на новый рекорд – в мае этого года он попытается сдвинуть с места и отбуксировать вертолет Ми-26 весом более 30 тонн."По сути, экстремал во время исполнения всего номера будет испытывать нечеловеческие нагрузки, начиная со "съёма" вертолёта и заканчивая его буксировкой. А если ещё считать, что Сергей попробует в процессе буксировки надуть до разрыва медицинскую грелку объёмом три литра, то перегрузки, с которыми столкнётся спортсмен, можно считать поистине космическими", - сказал Грищенко.По его словам, сложности этого рекорда в первую очередь связаны как с техническими характеристиками Ми-26, так и с особенностями передвижения вертолётной техники по плоскости."Вертолет построен по одновинтовой схеме с рулевым винтом и трехстоечным неубирающимся в полете колесным шасси, которое при стоянке вертолёта буквально "вседают" в грунт, и чтобы атлет смог "сорвать" его на языке стронгменов с места, придётся очень тяжело", - сказал Грищенко.Он отметил, что верхняя планка кровеносного давления у профессиональных атлетов Федерации силового экстрима России при буксировке куда меньших видов транспорта, как правило, зашкаливает за 200.Он также отметил, что по имеющемуся опыту буксировки "Халком" два года назад вертолетов Ми-8 и Ми-17 дополнительные неудобства создаёт "детонация" за счёт колебаний главного винта, длина лопастей которого у Ми-26 составляет 32 метра. К этому нужно добавить возможность возникновения встречного ветра."Из сказанного можно сделать один вывод: то, что попытается сделать Сергей Агаджанян - под силу только сказочному персонажу фильмов - Халку", - сказал тренер сборной России по силовому экстриму.

https://ria.ru/20210127/hulk-1594723510.html

https://ria.ru/20191212/1562328475.html

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сергей агаджанян, россия, ми-26, общество