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"Русский Халк" испытает "космические" перегрузки при буксировке Ми-26
"Русский Халк" испытает "космические" перегрузки при буксировке Ми-26
Перегрузки, которые будет испытывать "Русский Халк" Сергей Агаджанян при попытке установить уникальный рекорд по буксировке самого тяжелого в мире вертолета... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T09:33
2021-02-12T11:47
сергей агаджанян
россия
ми-26
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Перегрузки, которые будет испытывать "Русский Халк" Сергей Агаджанян при попытке установить уникальный рекорд по буксировке самого тяжелого в мире вертолета Ми-26, будут "нечеловеческими, можно сказать космическими", заявил РИА Новости президент Федерации силового экстрима России, рекордсмен и тренер главной сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.Ранее рекордсмен России и мира по силовому экстриму Агаджанян ("Халк") сообщил РИА Новости, что идет на новый рекорд – в мае этого года он попытается сдвинуть с места и отбуксировать вертолет Ми-26 весом более 30 тонн."По сути, экстремал во время исполнения всего номера будет испытывать нечеловеческие нагрузки, начиная со "съёма" вертолёта и заканчивая его буксировкой. А если ещё считать, что Сергей попробует в процессе буксировки надуть до разрыва медицинскую грелку объёмом три литра, то перегрузки, с которыми столкнётся спортсмен, можно считать поистине космическими", - сказал Грищенко.По его словам, сложности этого рекорда в первую очередь связаны как с техническими характеристиками Ми-26, так и с особенностями передвижения вертолётной техники по плоскости."Вертолет построен по одновинтовой схеме с рулевым винтом и трехстоечным неубирающимся в полете колесным шасси, которое при стоянке вертолёта буквально "вседают" в грунт, и чтобы атлет смог "сорвать" его на языке стронгменов с места, придётся очень тяжело", - сказал Грищенко.Он отметил, что верхняя планка кровеносного давления у профессиональных атлетов Федерации силового экстрима России при буксировке куда меньших видов транспорта, как правило, зашкаливает за 200.Он также отметил, что по имеющемуся опыту буксировки "Халком" два года назад вертолетов Ми-8 и Ми-17 дополнительные неудобства создаёт "детонация" за счёт колебаний главного винта, длина лопастей которого у Ми-26 составляет 32 метра. К этому нужно добавить возможность возникновения встречного ветра."Из сказанного можно сделать один вывод: то, что попытается сделать Сергей Агаджанян - под силу только сказочному персонажу фильмов - Халку", - сказал тренер сборной России по силовому экстриму.
https://ria.ru/20210127/hulk-1594723510.html
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сергей агаджанян, россия, ми-26, общество

"Русский Халк" испытает "космические" перегрузки при буксировке Ми-26

09:33 12.02.2021 (обновлено: 11:47 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСергей Агаджанян (Халк) буксирует самолёт Bombardier CRJ200 в международном аэропорту Казань
Сергей Агаджанян (Халк) буксирует самолёт Bombardier CRJ200 в международном аэропорту Казань - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Перегрузки, которые будет испытывать "Русский Халк" Сергей Агаджанян при попытке установить уникальный рекорд по буксировке самого тяжелого в мире вертолета Ми-26, будут "нечеловеческими, можно сказать космическими", заявил РИА Новости президент Федерации силового экстрима России, рекордсмен и тренер главной сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.
Ранее рекордсмен России и мира по силовому экстриму Агаджанян ("Халк") сообщил РИА Новости, что идет на новый рекорд – в мае этого года он попытается сдвинуть с места и отбуксировать вертолет Ми-26 весом более 30 тонн.
Сергей Агаджанян (Халк) буксирует вертолет - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 03:55
"Российский Халк" попробует сдвинуть самый большой в мире вертолет Ми-26
"По сути, экстремал во время исполнения всего номера будет испытывать нечеловеческие нагрузки, начиная со "съёма" вертолёта и заканчивая его буксировкой. А если ещё считать, что Сергей попробует в процессе буксировки надуть до разрыва медицинскую грелку объёмом три литра, то перегрузки, с которыми столкнётся спортсмен, можно считать поистине космическими", - сказал Грищенко.
По его словам, сложности этого рекорда в первую очередь связаны как с техническими характеристиками Ми-26, так и с особенностями передвижения вертолётной техники по плоскости.
© Фото : Сергей Агаджанян"Русский Халк"
Русский Халк - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Сергей Агаджанян
"Русский Халк"
"Вертолет построен по одновинтовой схеме с рулевым винтом и трехстоечным неубирающимся в полете колесным шасси, которое при стоянке вертолёта буквально "вседают" в грунт, и чтобы атлет смог "сорвать" его на языке стронгменов с места, придётся очень тяжело", - сказал Грищенко.
Он отметил, что верхняя планка кровеносного давления у профессиональных атлетов Федерации силового экстрима России при буксировке куда меньших видов транспорта, как правило, зашкаливает за 200.
"А тут вертолет с четырехэтажное здание. Кроме того, чтобы надуть до разрыва медицинскую грелку, необходимо приложить эквивалент усилий более двух атмосфер", - заявил тренер.
Он также отметил, что по имеющемуся опыту буксировки "Халком" два года назад вертолетов Ми-8 и Ми-17 дополнительные неудобства создаёт "детонация" за счёт колебаний главного винта, длина лопастей которого у Ми-26 составляет 32 метра. К этому нужно добавить возможность возникновения встречного ветра.
"Из сказанного можно сделать один вывод: то, что попытается сделать Сергей Агаджанян - под силу только сказочному персонажу фильмов - Халку", - сказал тренер сборной России по силовому экстриму.
Юный силач из села Шаля поднимает недетский груз - РИА Новости, 1920, 12.12.2019
12 декабря 2019, 19:14
Юный силач из села Шаля поднимает недетский грузТимофею Клевакину из села Шаля Свердловской области всего 11 лет, но его силе мог бы позавидовать любой взрослый силач. Мальчик вместе с отцом принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу и занимает там призовые места.
 
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