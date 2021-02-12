https://ria.ru/20210212/shell-1597073022.html

Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет

Ученые раскрыли тайну морской раковины возрастом в 18 тысяч лет

После недавнего исследования морской раковины возрастом 18 тысяч лет, которая была найдена во время раскопок в пещере Марсуласа (юго-запад Франции) более 80 лет РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T04:55

2021-02-12T04:55

2021-02-12T04:55

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. После недавнего исследования морской раковины возрастом 18 тысяч лет, которая была найдена во время раскопок в пещере Марсуласа (юго-запад Франции) более 80 лет назад, ученые наконец-то выяснили, для чего использовали этот предмет, сообщает Daily Mail. Изначально считалось, что древние люди использовали артефакт как церемониальную чашу для питья. Теперь эксперты из Национального центра научных исследований (CNRS), Университета Тулузы-Жана Жореса и Музея на набережной Бранли – Жак-Ширак после повторного анализа выяснили, что раковина была духовым музыкальным инструментом. Такой вывод они сделали после того, как обнаружили в витке отверстие, явно сделанное человеком, чтобы извлекать звуки. Затем археологи сами дунули в раковину, и воспроизвели мелодию, близкую по звучанию к нотам "до", "до-диез" и "ре". Они считают, древняя раковина как раз предназначалась для каких-то ритуалов. Все дело в красных узорах, нанесенных на духовой инструмент и настенных рисунках в том же стиле, обнаруженных внутри пещеры Марсуласа. По словам экспертов, раковина, найденная в Марсуласе, уникальна еще и тем, что является старейшей находкой такого рода. Причем не только во Франции, но и в масштабе всей Европы периода Палеолита (первый этап каменного века), а, возможно, даже всего мира. Ученые отмечают, до этого открытия на территории Европы и за ее пределами тоже находили древние музыкальные духовые инструменты. Но они были датированы более ранним периодом.

https://ria.ru/20201112/mona-lisa-1584169394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, новости культуры, археология, франция