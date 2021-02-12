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В Сербии предварительно одобрили первую фазу производства "Спутника V"
В Сербии предварительно одобрили первую фазу производства "Спутника V"
Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии предварительно одобрена, заявил министр по инновациям Ненад Попович. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T18:38
2021-02-12T18:58
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сербия
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БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии предварительно одобрена, заявил министр по инновациям Ненад Попович.В четверг в Белград прибыла группа экспертов из РФ для оценки возможностей производства российской вакцины в Сербии. В составе делегации - представители Минпромторга РФ, Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. Российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутник V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак"."Можем сказать, что первая фаза производства российской вакцины "Спутник V" в Сербии предварительно одобрена", - заявил Попович после посещения с российскими специалистами института "Торлак".Он уточнил, что первая фаза включала бы в себя доставку "субстанции" вакцины из России, розлив по ампулам в "Торлаке" и упаковку и распространение препарата в Сербии и регионе."По оценкам российских экспертов, этот процесс может быть реализован в следующие два-три месяца", - цитирует министра по инновациям его пресс-служба.По словам Поповича, вторая фаза, "полный цикл производства", предполагает прибытие другой группы экспертов из России."Это только первый визит российских экспертов в "Торлак". В ближайшие 10-15 дней ожидаем прибытие российских специалистов, чья экспертиза относится к "глубокому производству" и созданию вакцины с самого начального этапа, чтобы со специалистами "Торлак" определили технологические возможности для производства вакцины в Сербии", - указал сербский министр по инновациям.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сербия

В Сербии предварительно одобрили первую фазу производства "Спутника V"

18:38 12.02.2021 (обновлено: 18:58 12.02.2021)
 
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Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник-V) - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии предварительно одобрена, заявил министр по инновациям Ненад Попович.
В четверг в Белград прибыла группа экспертов из РФ для оценки возможностей производства российской вакцины в Сербии. В составе делегации - представители Минпромторга РФ, Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. Российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутник V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак".
"Можем сказать, что первая фаза производства российской вакцины "Спутник V" в Сербии предварительно одобрена", - заявил Попович после посещения с российскими специалистами института "Торлак".
Он уточнил, что первая фаза включала бы в себя доставку "субстанции" вакцины из России, розлив по ампулам в "Торлаке" и упаковку и распространение препарата в Сербии и регионе.
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"По оценкам российских экспертов, этот процесс может быть реализован в следующие два-три месяца", - цитирует министра по инновациям его пресс-служба.
По словам Поповича, вторая фаза, "полный цикл производства", предполагает прибытие другой группы экспертов из России.
"Это только первый визит российских экспертов в "Торлак". В ближайшие 10-15 дней ожидаем прибытие российских специалистов, чья экспертиза относится к "глубокому производству" и созданию вакцины с самого начального этапа, чтобы со специалистами "Торлак" определили технологические возможности для производства вакцины в Сербии", - указал сербский министр по инновациям.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сербия
 
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