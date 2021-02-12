https://ria.ru/20210212/serbiya-1597263997.html

В Сербии предварительно одобрили первую фазу производства "Спутника V"

В Сербии предварительно одобрили первую фазу производства "Спутника V"

Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии предварительно одобрена, заявил министр по инновациям Ненад Попович. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T18:38

2021-02-12T18:38

2021-02-12T18:58

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сербия

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БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии предварительно одобрена, заявил министр по инновациям Ненад Попович.В четверг в Белград прибыла группа экспертов из РФ для оценки возможностей производства российской вакцины в Сербии. В составе делегации - представители Минпромторга РФ, Центра имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций. Российские специалисты должны изучить технические и кадровые возможности производства "Спутник V" на базе института вирусологии и вакцин "Торлак"."Можем сказать, что первая фаза производства российской вакцины "Спутник V" в Сербии предварительно одобрена", - заявил Попович после посещения с российскими специалистами института "Торлак".Он уточнил, что первая фаза включала бы в себя доставку "субстанции" вакцины из России, розлив по ампулам в "Торлаке" и упаковку и распространение препарата в Сербии и регионе."По оценкам российских экспертов, этот процесс может быть реализован в следующие два-три месяца", - цитирует министра по инновациям его пресс-служба.По словам Поповича, вторая фаза, "полный цикл производства", предполагает прибытие другой группы экспертов из России."Это только первый визит российских экспертов в "Торлак". В ближайшие 10-15 дней ожидаем прибытие российских специалистов, чья экспертиза относится к "глубокому производству" и созданию вакцины с самого начального этапа, чтобы со специалистами "Торлак" определили технологические возможности для производства вакцины в Сербии", - указал сербский министр по инновациям.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первая партия российской вакцины прибыла в страну 30 декабря, а Sinopharm из КНР - 16 января. Заявки на вакцинацию подаются электронным путем, сербские граждане могут выбирать препарат. По данным сербского минздрава, большинство - до 42% граждан - хотят получить российскую вакцину.

https://ria.ru/20210212/vaktsiny-1597212442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сербия