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Суд отклонил иск "ВКонтакте" о запрете сбора данных пользователей
Суд отклонил иск "ВКонтакте" о запрете сбора данных пользователей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "ВКонтакте", требовавшего запретить сколковской компании "Дабл" (бренд Double Data) извлекать из социальной сети и... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T15:20
2021-02-12T17:45
общество
россия
вконтакте
москва
технологии
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "ВКонтакте", требовавшего запретить сколковской компании "Дабл" (бренд Double Data) извлекать из социальной сети и использовать в коммерческих целях персональную информацию пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Анна Мищенко.В иске, который юристы называли знаковым для разрешения вопроса об использовании "больших данных" в России, соцсеть требовала признать извлечение и использование информации о пользователях нарушением ее прав на базы данных, запретить такое использование в будущем, уничтожить ранее извлеченные элементы и взыскать с ответчика 1 рубль.Прецедент состоит в том, что речь идет об обработке общедоступной информации, опубликованной в интернете. Иск был подан в январе 2017 года, когда администрация "ВКонтакте" узнала, что ООО "Дабл" предлагает услуги по поиску и анализу данных пользователей соцсетей для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков банков.На заседании в пятницу истец заявил, что ответчик создал нарушающую интересы соцсети "паразитирующую программу", появление которой было бы невозможно без работы истца по наполнению своей базы данных. Юрист ответчика, в свою очередь, сказал, что программа лишь ускорила процесс сбора информации, который можно проводить с ручкой и бумагой. Он также отметил, что программа не нарушает права на инвестиции истца. Это имело бы место, если бы "Дабл" создал конкурирующую с соцсетью базу данных и занимался аналогичной деятельностью.Один из разработчиков программ Double Data высказал мнение, что решение суда в пользу истца поставит под угрозу работу сервисов, собирающих в соцсетях информацию о террористах, педофилах, группах, пропагандирующих порнографию, детский суицид и т.п.Арбитражный суд Москвы рассматривал дело повторно. При первом рассмотрении он также отклонил иск. Апелляционная инстанция, наоборот, поддержала "ВКонтакте", указав, что истец понес финансовые, организационные и иные затраты на создание базы данных. Кассационная инстанция судебные акты отменила и отправила дело на пересмотр, предложив суду назначить техническую экспертизу спорных программ, что первая инстанция и сделала.Представитель Double Data в суде Елена Трусова, руководитель практики по интеллектуальной собственности BCLP, комментируя для РИА Новости решение суда, назвала рассмотренное дело "без преувеличения революционным". "Суд сделал реальный выбор в пользу цифровой свободы и информационного обмена", - сказала Трусова. Представители соцсети пообещали обжаловать это решение."Мы считаем и продолжаем считать, что действия Double Data нарушают наши права и права пользователей "ВКонтакте", - отметили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/narkotorgovets-1597060083.html
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общество, россия, вконтакте, москва, технологии

Суд отклонил иск "ВКонтакте" о запрете сбора данных пользователей

15:20 12.02.2021 (обновлено: 17:45 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте"
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "ВКонтакте", требовавшего запретить сколковской компании "Дабл" (бренд Double Data) извлекать из социальной сети и использовать в коммерческих целях персональную информацию пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать", - огласила резолютивную часть решения судья Анна Мищенко.
В иске, который юристы называли знаковым для разрешения вопроса об использовании "больших данных" в России, соцсеть требовала признать извлечение и использование информации о пользователях нарушением ее прав на базы данных, запретить такое использование в будущем, уничтожить ранее извлеченные элементы и взыскать с ответчика 1 рубль.
Прецедент состоит в том, что речь идет об обработке общедоступной информации, опубликованной в интернете. Иск был подан в январе 2017 года, когда администрация "ВКонтакте" узнала, что ООО "Дабл" предлагает услуги по поиску и анализу данных пользователей соцсетей для оценки кредитоспособности потенциальных и существующих заемщиков банков.
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На заседании в пятницу истец заявил, что ответчик создал нарушающую интересы соцсети "паразитирующую программу", появление которой было бы невозможно без работы истца по наполнению своей базы данных. Юрист ответчика, в свою очередь, сказал, что программа лишь ускорила процесс сбора информации, который можно проводить с ручкой и бумагой. Он также отметил, что программа не нарушает права на инвестиции истца. Это имело бы место, если бы "Дабл" создал конкурирующую с соцсетью базу данных и занимался аналогичной деятельностью.
Один из разработчиков программ Double Data высказал мнение, что решение суда в пользу истца поставит под угрозу работу сервисов, собирающих в соцсетях информацию о террористах, педофилах, группах, пропагандирующих порнографию, детский суицид и т.п.
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Арбитражный суд Москвы рассматривал дело повторно. При первом рассмотрении он также отклонил иск. Апелляционная инстанция, наоборот, поддержала "ВКонтакте", указав, что истец понес финансовые, организационные и иные затраты на создание базы данных. Кассационная инстанция судебные акты отменила и отправила дело на пересмотр, предложив суду назначить техническую экспертизу спорных программ, что первая инстанция и сделала.
Представитель Double Data в суде Елена Трусова, руководитель практики по интеллектуальной собственности BCLP, комментируя для РИА Новости решение суда, назвала рассмотренное дело "без преувеличения революционным". "Суд сделал реальный выбор в пользу цифровой свободы и информационного обмена", - сказала Трусова.
Представители соцсети пообещали обжаловать это решение.
"Мы считаем и продолжаем считать, что действия Double Data нарушают наши права и права пользователей "ВКонтакте", - отметили в пресс-службе.
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