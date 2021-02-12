https://ria.ru/20210212/sanktsii-1597202723.html

В Крыму заявили, что не воспринимают всерьез "санкционную ерунду" из США

В Крыму заявили, что не воспринимают всерьез "санкционную ерунду" из США

Крым выработал стойкий иммунитет к западным санкциям, в том числе введенным США, поэтому крымчанам "вся эта санкционная ерунда" безразлична, заявил вице-спикер... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:41

2021-02-12T13:41

2021-02-12T13:41

россия

владимир бобков

республика крым

севастополь

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Крым выработал стойкий иммунитет к западным санкциям, в том числе введенным США, поэтому крымчанам "вся эта санкционная ерунда" безразлична, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины."Во всех этих доводах нет ни слова правды о том, что на самом деле происходит на Украине и в Крыму, и сродни они с рассуждениями научно-фантастического жанра. Крым давно идет своей дорогой. Власти США, делая заявления по Крыму, занимаются же очередным бумагомаранием. У Крыма выработался стойкий иммунитет на всю эта санкционную ерунду", - сказал РИА Новости Бобков.По его словам, крымчане перестали всерьез воспринимать заявления властей США."Рассчитаны эти заявления, прежде всего, на внутреннею западную аудиторию, чтобы взращивать и подогревать там русофобские настроения и затем использовать в своих корыстных, в том числе, геополитических интересах. Крымчане же к подобным однотипным заявления привыкли, абсолютно безразличны и пропускают их мимо ушей", - сказал вице-спикер.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597113800.html

https://ria.ru/20210211/krym-1597064846.html

россия

республика крым

севастополь

сша

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россия, владимир бобков, республика крым, севастополь, сша, политика