В Крыму заявили, что не воспринимают всерьез "санкционную ерунду" из США
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Крым выработал стойкий иммунитет к западным санкциям, в том числе введенным США, поэтому крымчанам "вся эта санкционная ерунда" безразлична, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
"Во всех этих доводах нет ни слова правды о том, что на самом деле происходит на Украине и в Крыму, и сродни они с рассуждениями научно-фантастического жанра. Крым давно идет своей дорогой. Власти США, делая заявления по Крыму, занимаются же очередным бумагомаранием. У Крыма выработался стойкий иммунитет на всю эта санкционную ерунду", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, крымчане перестали всерьез воспринимать заявления властей США.
"Рассчитаны эти заявления, прежде всего, на внутреннею западную аудиторию, чтобы взращивать и подогревать там русофобские настроения и затем использовать в своих корыстных, в том числе, геополитических интересах. Крымчане же к подобным однотипным заявления привыкли, абсолютно безразличны и пропускают их мимо ушей", - сказал вице-спикер.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".