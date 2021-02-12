https://ria.ru/20210212/samostoyatelnost-1597183058.html

В Кремле заявили, что Россия должна быть готова к самостоятельности

В Кремле заявили, что Россия должна быть готова к самостоятельности

Если Россия столкнётся с рестрикциями и недружественными шагами со стороны Евросоюза, она должна быть готова к самостоятельности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:33

2021-02-12T12:33

2021-02-12T13:17

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Если Россия столкнётся с рестрикциями и недружественными шагами со стороны Евросоюза, она должна быть готова к самостоятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям"."Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну это на случай, если безумие возобладает и подобные недружественные проявления будут иметь место", - добавил он.В ответ на уточняющий вопрос журналистов о том, нет ли пока таких ощущений, Песков ответил, что в разных дискуссиях, которые звучат "например, в Европарламенте или еще где-то, вот которые были на прошлой неделе, там есть голоса, которые, наверное, можно только с оторопью слушать - но есть и трезвые голоса, они тоже имеют место"."Поэтому какая точка зрения там возобладает, пока трудно сказать", - заключил он.

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

россия

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россия, дмитрий песков