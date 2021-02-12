В Кремле заявили, что Россия должна быть готова к самостоятельности
12:33 12.02.2021 (обновлено: 13:17 12.02.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Если Россия столкнётся с рестрикциями и недружественными шагами со стороны Евросоюза, она должна быть готова к самостоятельности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.
"Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам", - сказал Песков в ответ на вопрос, возможен ли такой сценарий.
Он пояснил, что речь идет о том, что Россия должна быть готова "к каким-то рестрикциям, к каким-то ограничениям и другим недружественным проявлениям".
"Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных стратегических областях и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну это на случай, если безумие возобладает и подобные недружественные проявления будут иметь место", - добавил он.
В ответ на уточняющий вопрос журналистов о том, нет ли пока таких ощущений, Песков ответил, что в разных дискуссиях, которые звучат "например, в Европарламенте или еще где-то, вот которые были на прошлой неделе, там есть голоса, которые, наверное, можно только с оторопью слушать - но есть и трезвые голоса, они тоже имеют место".
"Поэтому какая точка зрения там возобладает, пока трудно сказать", - заключил он.