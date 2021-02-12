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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210212/rpts-1597239007.html
В РПЦ отметили влияние пандемии на неравенство между странами
В РПЦ отметили влияние пандемии на неравенство между странами
Пандемия коронавируса продемонстрировала усиливающееся расслоение стран и обществ по всему миру на богатых и бедных и еще больше усугубила этот процесс, это... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:36
2021-02-12T16:36
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
московский патриархат
коронавирусы
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
римско-католическая церковь
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Пандемия коронавируса продемонстрировала усиливающееся расслоение стран и обществ по всему миру на богатых и бедных и еще больше усугубила этот процесс, это проявилось, в том числе, в невозможности для некоторых бедных стран введения необходимых карантинных мер, заявил в пятницу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."На государственном уровне неравенство между бедными и богатыми странами проявилось в степени жестокости вводимых карантинных мер. В то время как обладающие значительными финансовыми ресурсами страны могли позволить себе введение ограничений, несмотря на сопутствующий ущерб для экономики, бедные и развивающиеся государства подчас были лишены такой возможности даже тогда, когда это было необходимо с точки зрения здравоохранения", - сказал митрополит Иларион на онлайн-конференции "Церковь и пандемия".По его словам, одновременно существенно усугубилась проблема бедности и социального расслоения. В связи с ускоренным переводом деловой активности и образовательной работы в режим онлайн, констатировал глава ОВЦС, часто не имеющие полноценного доступа к современным технологиям беднейшие слои населения оказались в ущемленном положении, в то время как массовая безработица затронула многие миллионы людей по всему миру."В межгосударственных отношениях ярко проявил себя национальный эгоизм, неоднократно в тяжелые моменты пандемии затмевавший соображения солидарности. На этом фоне озабоченность вызывают попытки найти козлов отпущения как внутри, так и вне пределов границ отдельных государств. Так же, как и значительная политизация темы борьбы с пандемией и преодоления кризиса систем здравоохранения", - добавил представитель РПЦ.Совместное с представителями Римско-Католической церкви мероприятие было приурочено к пятилетию встречи патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване в 2016 году.
https://ria.ru/20210206/tserkov-1596306466.html
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коронавирус covid-19, московский патриархат, коронавирусы, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), гавана

В РПЦ отметили влияние пандемии на неравенство между странами

16:36 12.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Пандемия коронавируса продемонстрировала усиливающееся расслоение стран и обществ по всему миру на богатых и бедных и еще больше усугубила этот процесс, это проявилось, в том числе, в невозможности для некоторых бедных стран введения необходимых карантинных мер, заявил в пятницу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"На государственном уровне неравенство между бедными и богатыми странами проявилось в степени жестокости вводимых карантинных мер. В то время как обладающие значительными финансовыми ресурсами страны могли позволить себе введение ограничений, несмотря на сопутствующий ущерб для экономики, бедные и развивающиеся государства подчас были лишены такой возможности даже тогда, когда это было необходимо с точки зрения здравоохранения", - сказал митрополит Иларион на онлайн-конференции "Церковь и пандемия".
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РПЦ не планирует ослабления антивирусных мер в храмах
По его словам, одновременно существенно усугубилась проблема бедности и социального расслоения. В связи с ускоренным переводом деловой активности и образовательной работы в режим онлайн, констатировал глава ОВЦС, часто не имеющие полноценного доступа к современным технологиям беднейшие слои населения оказались в ущемленном положении, в то время как массовая безработица затронула многие миллионы людей по всему миру.
"В межгосударственных отношениях ярко проявил себя национальный эгоизм, неоднократно в тяжелые моменты пандемии затмевавший соображения солидарности. На этом фоне озабоченность вызывают попытки найти козлов отпущения как внутри, так и вне пределов границ отдельных государств. Так же, как и значительная политизация темы борьбы с пандемией и преодоления кризиса систем здравоохранения", - добавил представитель РПЦ.
Совместное с представителями Римско-Католической церкви мероприятие было приурочено к пятилетию встречи патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване в 2016 году.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Московский ПатриархатКоронавирусыМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРимско-католическая церковьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Гавана
 
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