https://ria.ru/20210212/rpts-1597239007.html

В РПЦ отметили влияние пандемии на неравенство между странами

В РПЦ отметили влияние пандемии на неравенство между странами

Пандемия коронавируса продемонстрировала усиливающееся расслоение стран и обществ по всему миру на богатых и бедных и еще больше усугубила этот процесс, это... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:36

2021-02-12T16:36

2021-02-12T16:36

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

московский патриархат

коронавирусы

митрополит волоколамский иларион

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Пандемия коронавируса продемонстрировала усиливающееся расслоение стран и обществ по всему миру на богатых и бедных и еще больше усугубила этот процесс, это проявилось, в том числе, в невозможности для некоторых бедных стран введения необходимых карантинных мер, заявил в пятницу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."На государственном уровне неравенство между бедными и богатыми странами проявилось в степени жестокости вводимых карантинных мер. В то время как обладающие значительными финансовыми ресурсами страны могли позволить себе введение ограничений, несмотря на сопутствующий ущерб для экономики, бедные и развивающиеся государства подчас были лишены такой возможности даже тогда, когда это было необходимо с точки зрения здравоохранения", - сказал митрополит Иларион на онлайн-конференции "Церковь и пандемия".По его словам, одновременно существенно усугубилась проблема бедности и социального расслоения. В связи с ускоренным переводом деловой активности и образовательной работы в режим онлайн, констатировал глава ОВЦС, часто не имеющие полноценного доступа к современным технологиям беднейшие слои населения оказались в ущемленном положении, в то время как массовая безработица затронула многие миллионы людей по всему миру."В межгосударственных отношениях ярко проявил себя национальный эгоизм, неоднократно в тяжелые моменты пандемии затмевавший соображения солидарности. На этом фоне озабоченность вызывают попытки найти козлов отпущения как внутри, так и вне пределов границ отдельных государств. Так же, как и значительная политизация темы борьбы с пандемией и преодоления кризиса систем здравоохранения", - добавил представитель РПЦ.Совместное с представителями Римско-Католической церкви мероприятие было приурочено к пятилетию встречи патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване в 2016 году.

https://ria.ru/20210206/tserkov-1596306466.html

https://ria.ru/20210202/pontifik-1595743907.html

гавана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, московский патриархат, коронавирусы, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), гавана