В РПЦ отметили влияние пандемии на неравенство между странами
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Пандемия коронавируса продемонстрировала усиливающееся расслоение стран и обществ по всему миру на богатых и бедных и еще больше усугубила этот процесс, это проявилось, в том числе, в невозможности для некоторых бедных стран введения необходимых карантинных мер, заявил в пятницу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"На государственном уровне неравенство между бедными и богатыми странами проявилось в степени жестокости вводимых карантинных мер. В то время как обладающие значительными финансовыми ресурсами страны могли позволить себе введение ограничений, несмотря на сопутствующий ущерб для экономики, бедные и развивающиеся государства подчас были лишены такой возможности даже тогда, когда это было необходимо с точки зрения здравоохранения", - сказал митрополит Иларион на онлайн-конференции "Церковь и пандемия".
По его словам, одновременно существенно усугубилась проблема бедности и социального расслоения. В связи с ускоренным переводом деловой активности и образовательной работы в режим онлайн, констатировал глава ОВЦС, часто не имеющие полноценного доступа к современным технологиям беднейшие слои населения оказались в ущемленном положении, в то время как массовая безработица затронула многие миллионы людей по всему миру.
"В межгосударственных отношениях ярко проявил себя национальный эгоизм, неоднократно в тяжелые моменты пандемии затмевавший соображения солидарности. На этом фоне озабоченность вызывают попытки найти козлов отпущения как внутри, так и вне пределов границ отдельных государств. Так же, как и значительная политизация темы борьбы с пандемией и преодоления кризиса систем здравоохранения", - добавил представитель РПЦ.
Совместное с представителями Римско-Католической церкви мероприятие было приурочено к пятилетию встречи патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване в 2016 году.