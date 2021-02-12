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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210212/roboty-1597133701.html
Эксперт рассказал о перспективах робототехники в космосе
Эксперт рассказал о перспективах робототехники в космосе
Роботы автономно или под управлением человека в перспективе смогут выполнять в космосе до 80-90% задач, которыми сейчас занимаются люди, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T01:28
2021-02-12T01:28
хочу стать космонавтом
евгений дудоров
россия
робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)
луна
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
москва
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Роботы автономно или под управлением человека в перспективе смогут выполнять в космосе до 80-90% задач, которыми сейчас занимаются люди, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота-космонавта "Федора"), кандидат технических наук Евгений Дудоров.Так он прокомментировал слова консультанта правительства Японии Мориносукэ Кавагути (Morinosuke Kawaguchi), который заявил РИА Новости, что человека для полетов в космос должны заменить роботы, а Международная космическая станция для людей уже не нужна."Если взять все операции, которые на станции выполняет человек, разложить их, то окажется, что до 80-90% операций могут быть автоматизированы и роботизированы, но остаются 10-20%, которые может выполнить только человек", - добавил Дудоров.По его словам, в проектах новых поколений орбитальных околоземных станций, станций у Луны и напланетных баз изначально закладывается возможность применения робототехники и ее использование для обслуживания инфраструктуры в отсутствие человека. Однако полностью замещать роботами человека нельзя, убежден разработчик робота "Федора"."Человек он так устроен, что он хочет находить новые решения, хочет заниматься первооткрывательством, хочет ступать на новые планеты, преодолевать новые горизонты. У человека этого не забрать, мы все стремимся к дальнейшему развитию", - отметил Дудоров.В 2019 году "Роскосмос" направил на МКС разработанного "Андроидной техникой" робота "Федора", которого на станции проверили в автономном режиме и под управлением космонавтов. Как сообщал ранее РИА Новости Дудоров, в 2022-2023 году в космосе пройдут испытания робота "Теледроид", предназначенного для выполнения заданий за пределами МКС.
https://ria.ru/20201210/rabototekhnika-1588527925.html
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евгений дудоров, россия, робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва

Эксперт рассказал о перспективах робототехники в космосе

01:28 12.02.2021
 
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Роботы автономно или под управлением человека в перспективе смогут выполнять в космосе до 80-90% задач, которыми сейчас занимаются люди, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик робота-космонавта "Федора"), кандидат технических наук Евгений Дудоров.
Так он прокомментировал слова консультанта правительства Японии Мориносукэ Кавагути (Morinosuke Kawaguchi), который заявил РИА Новости, что человека для полетов в космос должны заменить роботы, а Международная космическая станция для людей уже не нужна.
"У нас нет робототехнических систем, которые могли бы на данный момент выполнять те операции, которые выполняет космонавт как внутри, так и за пределами МКС. В перспективе к этому можно будет перейти, когда мы сделаем телеуправляемые робототехнические комплексы, которые сейчас разрабатываются, сделать комплексы с интеллектуальной начинкой, чтобы они обеспечили поддержание работоспособности станций, проведение космических экспериментов. Но это пока в перспективе", - сказал Дудоров.
"Если взять все операции, которые на станции выполняет человек, разложить их, то окажется, что до 80-90% операций могут быть автоматизированы и роботизированы, но остаются 10-20%, которые может выполнить только человек", - добавил Дудоров.
По его словам, в проектах новых поколений орбитальных околоземных станций, станций у Луны и напланетных баз изначально закладывается возможность применения робототехники и ее использование для обслуживания инфраструктуры в отсутствие человека. Однако полностью замещать роботами человека нельзя, убежден разработчик робота "Федора".
"Человек он так устроен, что он хочет находить новые решения, хочет заниматься первооткрывательством, хочет ступать на новые планеты, преодолевать новые горизонты. У человека этого не забрать, мы все стремимся к дальнейшему развитию", - отметил Дудоров.
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"Роскосмос" утвердил программу развития космической робототехники
В 2019 году "Роскосмос" направил на МКС разработанного "Андроидной техникой" робота "Федора", которого на станции проверили в автономном режиме и под управлением космонавтов. Как сообщал ранее РИА Новости Дудоров, в 2022-2023 году в космосе пройдут испытания робота "Теледроид", предназначенного для выполнения заданий за пределами МКС.
 
Хочу стать космонавтомЕвгений ДудоровРоссияРобот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)ЛунаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосМосква
 
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