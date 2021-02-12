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Набиуллина оценила риски введения цифрового рубля
Набиуллина оценила риски введения цифрового рубля
ЦБ РФ считает риски введения цифрового рубля ограниченными и управляемыми, их можно нивелировать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:18
2021-02-12T16:37
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ЦБ РФ считает риски введения цифрового рубля ограниченными и управляемыми, их можно нивелировать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."На наш взгляд, предварительно можно сказать, эти риски ограничены и вполне управляемы, их можно и предусмотреть", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина оценила риски введения цифрового рубля

16:18 12.02.2021 (обновлено: 16:37 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ЦБ РФ считает риски введения цифрового рубля ограниченными и управляемыми, их можно нивелировать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"На наш взгляд, предварительно можно сказать, эти риски ограничены и вполне управляемы, их можно и предусмотреть", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Минфин назвал риски ускоренного внедрения цифрового рубля
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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