https://ria.ru/20210212/riski-1597235492.html

Набиуллина оценила риски введения цифрового рубля

Набиуллина оценила риски введения цифрового рубля

ЦБ РФ считает риски введения цифрового рубля ограниченными и управляемыми, их можно нивелировать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T16:18

2021-02-12T16:18

2021-02-12T16:37

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ЦБ РФ считает риски введения цифрового рубля ограниченными и управляемыми, их можно нивелировать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."На наш взгляд, предварительно можно сказать, эти риски ограничены и вполне управляемы, их можно и предусмотреть", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.

https://ria.ru/20210211/rubl-1596975153.html

россия

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика