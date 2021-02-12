https://ria.ru/20210212/reyting-1597130198.html

Аналитик рассказал, как бесплатно узнать кредитный рейтинг

Аналитик рассказал, как бесплатно узнать кредитный рейтинг

Свой кредитный рейтинг, по которому, банк оценивает вашу платежеспособность как заемщика, можно проверить несколькими способами, в том числе, бесплатно. Об этом РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T01:12

2021-02-12T01:12

2021-02-12T01:12

виталий украинский

россия

ипотека

кредиты

банки

открытие (банк)

общество

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Назван способ бесплатно узнать кредитный рейтинг

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Свой кредитный рейтинг, по которому, банк оценивает вашу платежеспособность как заемщика, можно проверить несколькими способами, в том числе, бесплатно. Об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка "Открытие" Виталий Украинский.Самый доступный способ — через портал "Госуслуги" (услуга называется "Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история").Запрос можно направить и в бюро кредитный историй, там информацию о рейтинге обязаны выдать бесплатно. Но количество бесплатных запросов ограничено: 2 запроса в год в электронном виде и один раз в бумажном. Банки тоже могут выдавать эту информацию, но вам придется заплатить им.

https://ria.ru/20210211/moshenniki-1596924547.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий украинский, россия, ипотека, кредиты, банки, открытие (банк), общество