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Аналитик рассказал, как бесплатно узнать кредитный рейтинг
Аналитик рассказал, как бесплатно узнать кредитный рейтинг
Свой кредитный рейтинг, по которому, банк оценивает вашу платежеспособность как заемщика, можно проверить несколькими способами, в том числе, бесплатно. Об этом РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T01:12
2021-02-12T01:12
виталий украинский
россия
ипотека
кредиты
банки
открытие (банк)
общество
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Назван способ бесплатно узнать кредитный рейтинг
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Свой кредитный рейтинг, по которому, банк оценивает вашу платежеспособность как заемщика, можно проверить несколькими способами, в том числе, бесплатно. Об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка "Открытие" Виталий Украинский.Самый доступный способ — через портал "Госуслуги" (услуга называется "Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история").Запрос можно направить и в бюро кредитный историй, там информацию о рейтинге обязаны выдать бесплатно. Но количество бесплатных запросов ограничено: 2 запроса в год в электронном виде и один раз в бумажном. Банки тоже могут выдавать эту информацию, но вам придется заплатить им.
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виталий украинский, россия, ипотека, кредиты, банки, открытие (банк), общество

Аналитик рассказал, как бесплатно узнать кредитный рейтинг

01:12 12.02.2021
 
© Depositphotos / SergeyNivensКредит
Кредит - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Depositphotos / SergeyNivens
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Свой кредитный рейтинг, по которому, банк оценивает вашу платежеспособность как заемщика, можно проверить несколькими способами, в том числе, бесплатно. Об этом рассказал агентству "Прайм" заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка "Открытие" Виталий Украинский.
Самый доступный способ — через портал "Госуслуги" (услуга называется "Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история").
Запрос можно направить и в бюро кредитный историй, там информацию о рейтинге обязаны выдать бесплатно. Но количество бесплатных запросов ограничено: 2 запроса в год в электронном виде и один раз в бумажном. Банки тоже могут выдавать эту информацию, но вам придется заплатить им.
"Кредитный рейтинг, который рассчитывают в бюро кредитных историй, измеряется в баллах. Он позволяет банку оценить платежеспособность заемщика, а также самому заемщику понять то, как бюро оценивает его платежеспособность", — объяснил Украинский.
Разговор по телефону - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 06:08
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Виталий УкраинскийРоссияИпотекаКредитыБанкиОткрытие (банк)Общество
 
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