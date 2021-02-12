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https://ria.ru/20210212/repetitor-1597264681.html
В Москве задержали девушку, совмещавшую репетиторство с наркоторговлей
В Москве задержали девушку, совмещавшую репетиторство с наркоторговлей
Полицейские обнаружили в Северном Чертаново нарколабораторию, где нашли более 3 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. Как уточнил... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T18:43
2021-02-12T18:43
россия
москва
общество
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полицейские обнаружили в Северном Чертаново нарколабораторию, где нашли более 3 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. Как уточнил источник РИА Новости, на своей "основной" работе одна из подозреваемых в организации лаборатории девушек была репетитором.Ранее на территории южного округа Москвы были задержаны двое мужчин с расфасованными в свертки наркотиками, не превышающими 10 и 30 граммов. Как установили правоохранители, они делали тайники-закладки в разных районах города, заказывая крупные партии запрещённых веществ в интернете."Далее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение квартиры, где находился "склад" реализуемых наркотических средств. В данном жилом помещении были задержаны две девушки 18 и 20 лет, арендовавшие жилье для хранения наркотиков с целью их дальнейшего распространения", - говорится в сообщении. В квартире полицейские нашли предметы для приготовления наркотиков, а также сами запрещённые вещества."Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, изъятое является наркотическим средством - мефедроном, массой более 1800 граммов, и гашишем, массой около 1400 граммов... Общий вес изъятых наркотиков составил около 3200 граммов ", - уточняется в сообщении пресс-службы.По этому факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Одна из подозреваемых под стражей, другая - под домашним арестом.Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, одна из девушек на "основной" работе была репетитором, она также является выпускницей одного из ведущих столичных вузов.
https://ria.ru/20210212/laboratoriya-1597170292.html
https://ria.ru/20210209/narkotiki-1596706874.html
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россия, москва, общество, происшествия

В Москве задержали девушку, совмещавшую репетиторство с наркоторговлей

18:43 12.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Полицейские обнаружили в Северном Чертаново нарколабораторию, где нашли более 3 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. Как уточнил источник РИА Новости, на своей "основной" работе одна из подозреваемых в организации лаборатории девушек была репетитором.
Ранее на территории южного округа Москвы были задержаны двое мужчин с расфасованными в свертки наркотиками, не превышающими 10 и 30 граммов. Как установили правоохранители, они делали тайники-закладки в разных районах города, заказывая крупные партии запрещённых веществ в интернете.
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"Далее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение квартиры, где находился "склад" реализуемых наркотических средств. В данном жилом помещении были задержаны две девушки 18 и 20 лет, арендовавшие жилье для хранения наркотиков с целью их дальнейшего распространения", - говорится в сообщении. В квартире полицейские нашли предметы для приготовления наркотиков, а также сами запрещённые вещества.
"Согласно исследованию, проведенному в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, изъятое является наркотическим средством - мефедроном, массой более 1800 граммов, и гашишем, массой около 1400 граммов... Общий вес изъятых наркотиков составил около 3200 граммов ", - уточняется в сообщении пресс-службы.
По этому факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Одна из подозреваемых под стражей, другая - под домашним арестом.
Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, одна из девушек на "основной" работе была репетитором, она также является выпускницей одного из ведущих столичных вузов.
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