https://ria.ru/20210212/raketa-1597202600.html

В России разрабатывают ракету для защиты Земли от падения космических тел

В России разрабатывают ракету для защиты Земли от падения космических тел

Многоразовую космическую ракету-носитель разрабатывают на Урале для защиты от падающих на Землю космических тел, ее испытают в 2028 году, сообщило... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:41

2021-02-12T13:41

2021-02-12T13:50

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энергомаш

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роскосмос

южно-уральский государственный университет

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Многоразовую космическую ракету-носитель разрабатывают на Урале для защиты от падающих на Землю космических тел, ее испытают в 2028 году, сообщило Научно-производственное объединение "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса")."В настоящее время Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) прорабатывает вопросы возможности создания многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя, проект которой был предложен Государственным ракетным центром (ГРЦ) имени Макеева. Ракета-носитель будет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Время межполетного обслуживания ракеты будет составлять всего 24 часа", - говорится в сообщении на сайте предприятия.Отмечается, что первый опытный образец ракеты планируется опробовать в 2028 году. Ракету планируется использовать в составе нового космического комплекса, создаваемого уральскими предприятиями - ГРЦ имени Макеева, ЮУрГУ и НИИМаш - и направленного на защиту Земли от падающих космических тел.

https://ria.ru/20210209/rakety-1596639806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, земля, энергомаш, космос - риа наука, роскосмос, южно-уральский государственный университет