https://ria.ru/20210212/raketa-1597202600.html
В России разрабатывают ракету для защиты Земли от падения космических тел
В России разрабатывают ракету для защиты Земли от падения космических тел
Многоразовую космическую ракету-носитель разрабатывают на Урале для защиты от падающих на Землю космических тел, ее испытают в 2028 году, сообщило... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:41
2021-02-12T13:41
2021-02-12T13:50
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Многоразовую космическую ракету-носитель разрабатывают на Урале для защиты от падающих на Землю космических тел, ее испытают в 2028 году, сообщило Научно-производственное объединение "Энергомаш" (предприятие "Роскосмоса")."В настоящее время Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) прорабатывает вопросы возможности создания многоразовой одноступенчатой космической ракеты-носителя, проект которой был предложен Государственным ракетным центром (ГРЦ) имени Макеева. Ракета-носитель будет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Время межполетного обслуживания ракеты будет составлять всего 24 часа", - говорится в сообщении на сайте предприятия.Отмечается, что первый опытный образец ракеты планируется опробовать в 2028 году. Ракету планируется использовать в составе нового космического комплекса, создаваемого уральскими предприятиями - ГРЦ имени Макеева, ЮУрГУ и НИИМаш - и направленного на защиту Земли от падающих космических тел.
https://ria.ru/20210209/rakety-1596639806.html
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