https://ria.ru/20210212/radio-1597158904.html
Российские радиостанции рассказали о вещании в эпоху COVID-19
Российские радиостанции рассказали о вещании в эпоху COVID-19
Российское радио достойно справилось с пандемией коронавируса, многие станции добились эфирного качества звука, несмотря на удаленную работу ведущих, внедрили... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:39
2021-02-12T10:39
2021-02-12T10:39
россия
всемирный день радио
российская академия радио
радио россии (радиостанция)
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Евгения Стогова. Российское радио достойно справилось с пандемией коронавируса, многие станции добились эфирного качества звука, несмотря на удаленную работу ведущих, внедрили собственные тренды и не собираются отказываться от дистанционного формата даже после снятия ограничений, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказали представители ведущих российских медиахолдингов накануне Всемирного дня радио, который ежегодно отмечается 13 февраля.На новые рельсы – раньше конкурентовЕще в марте 2020 года руководство большинства отечественных радиостанций единогласно приняло, как казалось на тот момент, временное решение: все рабочие процессы переводятся в дистанционный режим. Студии экстренно оборудовали чуть ли не на дачах ведущих, а технические администраторы приезжали в офис по строгому графику и с тестами ПЦР. Так, например, радио "Маяк", по словам первого заместителя директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК "Радио России" Рустама Вахидова, отправило "на удаленку" 75% обеспечивающих эфир сотрудников. Однако поначалу спорный и вынужденный, такой формат очень скоро показал свою эффективность."Это экономит время как нашему редакторскому составу, так и экспертам, позволяет гораздо плотнее собирать эфир, гораздо проще составлять графики, вклиниваться в календари и записные книжки наших звезд, лидеров общественного мнения, политиков, актеров и актрис, оперативно получать их голоса, привлекать их в качестве гостей наших рубрик. Это одно из самых действенных решений, от которого мы точно не хотим отказываться", - рассказал Вахидов.Сохранять дистанционную работу даже после смягчения антикоронавирусных мер планирует и "Европейская медиагруппа". По мнению генерального директора холдинга Романа Емельянова, это позволяет переформатировать и оптимизировать рабочий процесс."В самом начале, когда люди были испуганы, конечно, был массовый отток слушателей на новостные, разговорные радиостанции. По мере того как тревожность общества снижается, ситуация так или иначе выравнивается, и победителями выходят те, кто быстрее других перестроился на новые рельсы. К примеру, "Новое Радио" воспользовалось самым модным трендом сезона и запустило ТикТок Шоу. В условиях турбулентности это позволило не только сохранить, но и нарастить аудиторию", - вспоминает он.А вот генеральный директор ГПМ Радио, вице-президент Российской академии радио Юрий Костин выступает за очный формат: "Наша отрасль, как и все другие бизнесы, должна вернуть сотрудников в студии, офисы. Команда должна работать сплоченно, люди должны видеть глаза друг друга. Радио - это живой организм, не только с точки зрения выдачи информации в эфир, но и с точки зрения ее создания".Цифровизация бизнес-процессов и лояльность к рекламодателям"Русская Медиагруппа", как рассказал ее генеральный директор Роман Саркисов, значительную часть своих проектов перевела в онлайн. При этом в самый разгар самоизоляции усилия компании были сфокусированы на региональных станциях. Была ускорена цифровизация бизнес-процессов, в рекордно короткие сроки внедрен электронный документооборот."То, что почти все процессы нужно оцифровывать в современном мире, было ясно и так, но пандемия дала качественный толчок. С точки зрения рекламных показателей мы успешно закончили 2020 год. Динамика выручки оказалась даже немного выше рынка. Это стало возможным благодаря тому, что во время самоизоляции и после мы поддерживали и проявляли максимальную лояльность к рекламодателям", - отметил Саркисов.Не последнюю роль в выживании индустрии сыграла и Российская академия радио, приложившая все усилия для того, чтобы аудио-СМИ попали в число наиболее пострадавших от кризиса отраслей и получили определенные льготы. Помощь, как утверждает Костин, прежде всего, была оказана региональному бизнесу."И руководство большого холдинга (Газпром-медиа – ред.), и руководство ГПМ Радио вместе понимали одно: в этой ситуации очень важно не потерять людей, максимально сохранить их доходы, никого не увольнять. Я считаю, что радио до сих пор - это еще и один из самых цивилизованных видов бизнеса, в том числе и среди медиабизнесов. Именно в период пандемии и самоизоляции происходили самые креативные и перспективные коллаборации с разными партнерами. Да и само слушание радио стало более устойчивым, хотя одновременно выросли и требования к качеству программ", - заявил Костин.Тренд на голос и власть экосистемВ 2021 году, по мнению Емельянова, продолжится разрастание универсальных экосистем, в которые входят и телевидение, и радио, и мобильные приложения, и даже аудиовизуальные сервисы с контентом по подписке. После возвращения экономики к нормальной работе специалист в первую очередь ждет восстановления рекламных бюджетов в медиа: это повод для конкурентной борьбы и за аудиторную долю, и за долю рекламного рынка."Прошлый год мы закончили с тремя голосовыми помощниками на российском рынке. Голос переживает ренессанс, новый виток интереса как основное средство коммуникации, доставки информации. Порядка 50-60% всего трафика в приложении YouTube для смартфонов – это голос. Люди не смотрят, а слушают, отправляют голосовые сообщения. Это тренд, тренд долгосрочный, ближайшая перспектива – 5-10 лет, причем технологически эти платформы будут только совершенствоваться", - прогнозирует Вахидов.Лидеры радиосообщества, как считает Костин, в новом году должны предлагать новые проекты, способствующие консолидации отрасли, брать на себя ответственность за небольших игроков, без которых бизнеса не существует. Задача – внедрять радио на все платформы, вводить в эксплуатацию новые системы измерения, а также предоставлять рекламодателям инновационные системы планирования кампаний и отчётности."По данным Mediascope, аудитория радио осталась стабильной и практически не изменилась по своему социально-возрастному составу. То же касается и рейтингов, и времени слушания. Немного выросла интернет-аудитория станций. Слушатели всегда нуждаются в хорошей музыке, которая поднимает настроение и поддерживает, в ведущих, которые стали практически близкими людьми. И в непростой период мы, как и всегда, были и остаёмся рядом", - подвел итог Саркисов.
https://ria.ru/20200213/1564637254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всемирный день радио, российская академия радио, радио россии (радиостанция), общество
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Евгения Стогова. Российское радио достойно справилось с пандемией коронавируса, многие станции добились эфирного качества звука, несмотря на удаленную работу ведущих, внедрили собственные тренды и не собираются отказываться от дистанционного формата даже после снятия ограничений, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказали представители ведущих российских медиахолдингов накануне Всемирного дня радио, который ежегодно отмечается 13 февраля.
На новые рельсы – раньше конкурентов
Еще в марте 2020 года руководство большинства отечественных радиостанций единогласно приняло, как казалось на тот момент, временное решение: все рабочие процессы переводятся в дистанционный режим. Студии экстренно оборудовали чуть ли не на дачах ведущих, а технические администраторы приезжали в офис по строгому графику и с тестами ПЦР. Так, например, радио "Маяк", по словам первого заместителя директора филиала ФГУП ВГТРК
ГРК "Радио России" Рустама Вахидова, отправило "на удаленку" 75% обеспечивающих эфир сотрудников. Однако поначалу спорный и вынужденный, такой формат очень скоро показал свою эффективность.
"Это экономит время как нашему редакторскому составу, так и экспертам, позволяет гораздо плотнее собирать эфир, гораздо проще составлять графики, вклиниваться в календари и записные книжки наших звезд, лидеров общественного мнения, политиков, актеров и актрис, оперативно получать их голоса, привлекать их в качестве гостей наших рубрик. Это одно из самых действенных решений, от которого мы точно не хотим отказываться", - рассказал Вахидов.
Сохранять дистанционную работу даже после смягчения антикоронавирусных мер планирует и "Европейская медиагруппа". По мнению генерального директора холдинга Романа Емельянова, это позволяет переформатировать и оптимизировать рабочий процесс.
"В самом начале, когда люди были испуганы, конечно, был массовый отток слушателей на новостные, разговорные радиостанции. По мере того как тревожность общества снижается, ситуация так или иначе выравнивается, и победителями выходят те, кто быстрее других перестроился на новые рельсы. К примеру, "Новое Радио" воспользовалось самым модным трендом сезона и запустило ТикТок Шоу. В условиях турбулентности это позволило не только сохранить, но и нарастить аудиторию", - вспоминает он.
А вот генеральный директор ГПМ Радио, вице-президент Российской академии радио
Юрий Костин выступает за очный формат: "Наша отрасль, как и все другие бизнесы, должна вернуть сотрудников в студии, офисы. Команда должна работать сплоченно, люди должны видеть глаза друг друга. Радио - это живой организм, не только с точки зрения выдачи информации в эфир, но и с точки зрения ее создания".
Цифровизация бизнес-процессов и лояльность к рекламодателям
"Русская Медиагруппа", как рассказал ее генеральный директор Роман Саркисов, значительную часть своих проектов перевела в онлайн. При этом в самый разгар самоизоляции усилия компании были сфокусированы на региональных станциях. Была ускорена цифровизация бизнес-процессов, в рекордно короткие сроки внедрен электронный документооборот.
"То, что почти все процессы нужно оцифровывать в современном мире, было ясно и так, но пандемия дала качественный толчок. С точки зрения рекламных показателей мы успешно закончили 2020 год. Динамика выручки оказалась даже немного выше рынка. Это стало возможным благодаря тому, что во время самоизоляции и после мы поддерживали и проявляли максимальную лояльность к рекламодателям", - отметил Саркисов.
Не последнюю роль в выживании индустрии сыграла и Российская академия радио, приложившая все усилия для того, чтобы аудио-СМИ попали в число наиболее пострадавших от кризиса отраслей и получили определенные льготы. Помощь, как утверждает Костин, прежде всего, была оказана региональному бизнесу.
"И руководство большого холдинга (Газпром-медиа
– ред.), и руководство ГПМ Радио вместе понимали одно: в этой ситуации очень важно не потерять людей, максимально сохранить их доходы, никого не увольнять. Я считаю, что радио до сих пор - это еще и один из самых цивилизованных видов бизнеса, в том числе и среди медиабизнесов. Именно в период пандемии и самоизоляции происходили самые креативные и перспективные коллаборации с разными партнерами. Да и само слушание радио стало более устойчивым, хотя одновременно выросли и требования к качеству программ", - заявил Костин.
Тренд на голос и власть экосистем
В 2021 году, по мнению Емельянова, продолжится разрастание универсальных экосистем, в которые входят и телевидение, и радио, и мобильные приложения, и даже аудиовизуальные сервисы с контентом по подписке. После возвращения экономики к нормальной работе специалист в первую очередь ждет восстановления рекламных бюджетов в медиа: это повод для конкурентной борьбы и за аудиторную долю, и за долю рекламного рынка.
"Прошлый год мы закончили с тремя голосовыми помощниками на российском рынке. Голос переживает ренессанс, новый виток интереса как основное средство коммуникации, доставки информации. Порядка 50-60% всего трафика в приложении YouTube
для смартфонов – это голос. Люди не смотрят, а слушают, отправляют голосовые сообщения. Это тренд, тренд долгосрочный, ближайшая перспектива – 5-10 лет, причем технологически эти платформы будут только совершенствоваться", - прогнозирует Вахидов.
Лидеры радиосообщества, как считает Костин, в новом году должны предлагать новые проекты, способствующие консолидации отрасли, брать на себя ответственность за небольших игроков, без которых бизнеса не существует. Задача – внедрять радио на все платформы, вводить в эксплуатацию новые системы измерения, а также предоставлять рекламодателям инновационные системы планирования кампаний и отчётности.
"По данным Mediascope, аудитория радио осталась стабильной и практически не изменилась по своему социально-возрастному составу. То же касается и рейтингов, и времени слушания. Немного выросла интернет-аудитория станций. Слушатели всегда нуждаются в хорошей музыке, которая поднимает настроение и поддерживает, в ведущих, которые стали практически близкими людьми. И в непростой период мы, как и всегда, были и остаёмся рядом", - подвел итог Саркисов.