https://ria.ru/20210212/radio-1597158904.html

Российские радиостанции рассказали о вещании в эпоху COVID-19

Российские радиостанции рассказали о вещании в эпоху COVID-19

Российское радио достойно справилось с пандемией коронавируса, многие станции добились эфирного качества звука, несмотря на удаленную работу ведущих, внедрили... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T10:39

2021-02-12T10:39

2021-02-12T10:39

россия

всемирный день радио

российская академия радио

радио россии (радиостанция)

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости, Евгения Стогова. Российское радио достойно справилось с пандемией коронавируса, многие станции добились эфирного качества звука, несмотря на удаленную работу ведущих, внедрили собственные тренды и не собираются отказываться от дистанционного формата даже после снятия ограничений, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказали представители ведущих российских медиахолдингов накануне Всемирного дня радио, который ежегодно отмечается 13 февраля.На новые рельсы – раньше конкурентовЕще в марте 2020 года руководство большинства отечественных радиостанций единогласно приняло, как казалось на тот момент, временное решение: все рабочие процессы переводятся в дистанционный режим. Студии экстренно оборудовали чуть ли не на дачах ведущих, а технические администраторы приезжали в офис по строгому графику и с тестами ПЦР. Так, например, радио "Маяк", по словам первого заместителя директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК "Радио России" Рустама Вахидова, отправило "на удаленку" 75% обеспечивающих эфир сотрудников. Однако поначалу спорный и вынужденный, такой формат очень скоро показал свою эффективность."Это экономит время как нашему редакторскому составу, так и экспертам, позволяет гораздо плотнее собирать эфир, гораздо проще составлять графики, вклиниваться в календари и записные книжки наших звезд, лидеров общественного мнения, политиков, актеров и актрис, оперативно получать их голоса, привлекать их в качестве гостей наших рубрик. Это одно из самых действенных решений, от которого мы точно не хотим отказываться", - рассказал Вахидов.Сохранять дистанционную работу даже после смягчения антикоронавирусных мер планирует и "Европейская медиагруппа". По мнению генерального директора холдинга Романа Емельянова, это позволяет переформатировать и оптимизировать рабочий процесс."В самом начале, когда люди были испуганы, конечно, был массовый отток слушателей на новостные, разговорные радиостанции. По мере того как тревожность общества снижается, ситуация так или иначе выравнивается, и победителями выходят те, кто быстрее других перестроился на новые рельсы. К примеру, "Новое Радио" воспользовалось самым модным трендом сезона и запустило ТикТок Шоу. В условиях турбулентности это позволило не только сохранить, но и нарастить аудиторию", - вспоминает он.А вот генеральный директор ГПМ Радио, вице-президент Российской академии радио Юрий Костин выступает за очный формат: "Наша отрасль, как и все другие бизнесы, должна вернуть сотрудников в студии, офисы. Команда должна работать сплоченно, люди должны видеть глаза друг друга. Радио - это живой организм, не только с точки зрения выдачи информации в эфир, но и с точки зрения ее создания".Цифровизация бизнес-процессов и лояльность к рекламодателям"Русская Медиагруппа", как рассказал ее генеральный директор Роман Саркисов, значительную часть своих проектов перевела в онлайн. При этом в самый разгар самоизоляции усилия компании были сфокусированы на региональных станциях. Была ускорена цифровизация бизнес-процессов, в рекордно короткие сроки внедрен электронный документооборот."То, что почти все процессы нужно оцифровывать в современном мире, было ясно и так, но пандемия дала качественный толчок. С точки зрения рекламных показателей мы успешно закончили 2020 год. Динамика выручки оказалась даже немного выше рынка. Это стало возможным благодаря тому, что во время самоизоляции и после мы поддерживали и проявляли максимальную лояльность к рекламодателям", - отметил Саркисов.Не последнюю роль в выживании индустрии сыграла и Российская академия радио, приложившая все усилия для того, чтобы аудио-СМИ попали в число наиболее пострадавших от кризиса отраслей и получили определенные льготы. Помощь, как утверждает Костин, прежде всего, была оказана региональному бизнесу."И руководство большого холдинга (Газпром-медиа – ред.), и руководство ГПМ Радио вместе понимали одно: в этой ситуации очень важно не потерять людей, максимально сохранить их доходы, никого не увольнять. Я считаю, что радио до сих пор - это еще и один из самых цивилизованных видов бизнеса, в том числе и среди медиабизнесов. Именно в период пандемии и самоизоляции происходили самые креативные и перспективные коллаборации с разными партнерами. Да и само слушание радио стало более устойчивым, хотя одновременно выросли и требования к качеству программ", - заявил Костин.Тренд на голос и власть экосистемВ 2021 году, по мнению Емельянова, продолжится разрастание универсальных экосистем, в которые входят и телевидение, и радио, и мобильные приложения, и даже аудиовизуальные сервисы с контентом по подписке. После возвращения экономики к нормальной работе специалист в первую очередь ждет восстановления рекламных бюджетов в медиа: это повод для конкурентной борьбы и за аудиторную долю, и за долю рекламного рынка."Прошлый год мы закончили с тремя голосовыми помощниками на российском рынке. Голос переживает ренессанс, новый виток интереса как основное средство коммуникации, доставки информации. Порядка 50-60% всего трафика в приложении YouTube для смартфонов – это голос. Люди не смотрят, а слушают, отправляют голосовые сообщения. Это тренд, тренд долгосрочный, ближайшая перспектива – 5-10 лет, причем технологически эти платформы будут только совершенствоваться", - прогнозирует Вахидов.Лидеры радиосообщества, как считает Костин, в новом году должны предлагать новые проекты, способствующие консолидации отрасли, брать на себя ответственность за небольших игроков, без которых бизнеса не существует. Задача – внедрять радио на все платформы, вводить в эксплуатацию новые системы измерения, а также предоставлять рекламодателям инновационные системы планирования кампаний и отчётности."По данным Mediascope, аудитория радио осталась стабильной и практически не изменилась по своему социально-возрастному составу. То же касается и рейтингов, и времени слушания. Немного выросла интернет-аудитория станций. Слушатели всегда нуждаются в хорошей музыке, которая поднимает настроение и поддерживает, в ведущих, которые стали практически близкими людьми. И в непростой период мы, как и всегда, были и остаёмся рядом", - подвел итог Саркисов.

https://ria.ru/20200213/1564637254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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