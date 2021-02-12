https://ria.ru/20210212/putin-1597205729.html
Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса
Путин наградил дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса
Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ о награждении российских дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, документ... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:51
2021-02-12T13:51
2021-02-12T13:51
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александр шульгин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал в пятницу указ о награждении российских дипломатов за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации."За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награжден генеральный директор МИД Сергей Вязалов.Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы ведомства Михаил Богданов удостоен ордена Александра Невского.Орденом Дружбы награждены посол РФ в Ираке Максим Максимов и посол в Нидерландах, постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены посол России в Непале Алексей Новиков и руководитель Секции интересов РФ при посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии Дмитрий Трофимов.
https://ria.ru/20210212/nagrazhdenie-1597179099.html
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россия, максим максимов (дипломат), александр шульгин, владимир путин, политика