https://ria.ru/20210212/putin-1597184247.html

Песков заявил, что у Путина отменное здоровье

Песков заявил, что у Путина отменное здоровье

Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, для поддержания этого как раз и делаются прививки, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:36

2021-02-12T12:36

2021-02-12T12:36

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, для поддержания этого как раз и делаются прививки, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач", - сказал Песков, говоря о том, когда президент делал прививку от гриппа и собирается ли он прививаться от гриппа сейчас.

https://ria.ru/20210212/putin-1597180993.html

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2021

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россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество