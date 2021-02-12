https://ria.ru/20210212/putin-1597184247.html
Песков заявил, что у Путина отменное здоровье
Песков заявил, что у Путина отменное здоровье
Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, для поддержания этого как раз и делаются прививки, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:36
2021-02-12T12:36
2021-02-12T12:36
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596845229_0:115:3310:1976_1920x0_80_0_0_a42bb0a36ff6895f14622c3de00bc2f9.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, для поддержания этого как раз и делаются прививки, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач", - сказал Песков, говоря о том, когда президент делал прививку от гриппа и собирается ли он прививаться от гриппа сейчас.
https://ria.ru/20210212/putin-1597180993.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596845229_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_572825239eb1d7ea87316c7f30c5b091.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество