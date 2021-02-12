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Песков заявил, что у Путина отменное здоровье
Песков заявил, что у Путина отменное здоровье
Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, для поддержания этого как раз и делаются прививки, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:36
2021-02-12T12:36
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, для поддержания этого как раз и делаются прививки, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач", - сказал Песков, говоря о том, когда президент делал прививку от гриппа и собирается ли он прививаться от гриппа сейчас.
https://ria.ru/20210212/putin-1597180993.html
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россия, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков заявил, что у Путина отменное здоровье

12:36 12.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Здоровье президента РФ Владимира Путина отменное, для поддержания этого как раз и делаются прививки, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Послушайте, вы у меня просто просите историю болезни президента... У президента, тьфу-тьфу-тьфу, отменное здоровье. А как раз и прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье. Вот все, что я вам могу сказать, я не лечащий врач", - сказал Песков, говоря о том, когда президент делал прививку от гриппа и собирается ли он прививаться от гриппа сейчас.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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