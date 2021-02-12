https://ria.ru/20210212/putin-1597181939.html

Путин не принимал решения возглавить "Единую Россию" на выборах

Путин не принимал решения возглавить "Единую Россию" на выборах

Возможность того, что президент РФ Владимир Путин возглавит список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Государственную думу, не стоит на повестке... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:33

2021-02-12T12:33

2021-02-12T12:33

россия

единая россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Возможность того, что президент РФ Владимир Путин возглавит список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Государственную думу, не стоит на повестке дня, никаких обсуждений не ведется, решений не принималось, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Нет, вообще этой темы нет на повестке дня, никаких обсуждений не ведется, никаких решений в этом плане не принималось", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли президент возможность возглавить федеральный список кандидатов от "Единой России" на думских выборах, которые должны состояться в этом году.

https://ria.ru/20201223/zhirinovskiy-1590609251.html

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россия, единая россия, дмитрий песков, владимир путин, политика