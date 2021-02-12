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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/putin-1597180993.html
В Кремле прокомментировали сообщения о готовности Путина привиться осенью
В Кремле прокомментировали сообщения о готовности Путина привиться осенью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что глава государства Владимир Путин может сделать себе прививку от коронавируса... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:27
2021-02-12T12:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что глава государства Владимир Путин может сделать себе прививку от коронавируса ближе к осени, была неверно изложена: говорилось и о других возможностях.Накануне "Коммерсант" опубликовал статью о прошедшей встрече Путина с главными редакторами СМИ, в ходе которой, по данным издания, президент сказал о том, что может сделать вакцину от коронавируса ближе к осени."Она неправильно была изложена (Андреем) Колесниковым. Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президентом. Поэтому в целом Колесников неверно изложил. Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку", - сказал он журналистам на вопрос, действительно ли такая информация прозвучала на встрече.Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным
РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, общество

В Кремле прокомментировали сообщения о готовности Путина привиться осенью

12:27 12.02.2021 (обновлено: 12:30 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что глава государства Владимир Путин может сделать себе прививку от коронавируса ближе к осени, была неверно изложена: говорилось и о других возможностях.
Накануне "Коммерсант" опубликовал статью о прошедшей встрече Путина с главными редакторами СМИ, в ходе которой, по данным издания, президент сказал о том, что может сделать вакцину от коронавируса ближе к осени.
"Она неправильно была изложена (Андреем) Колесниковым. Там действительно говорилось о такой возможности, но в то же время говорилось и о других возможностях президентом. Поэтому в целом Колесников неверно изложил. Президент самостоятельно сообщит, когда он примет решение сделать себе прививку", - сказал он журналистам на вопрос, действительно ли такая информация прозвучала на встрече.
Ранее на большой пресс-конференции Путин сказал, что еще не делал прививку от коронавируса, потому что пока она не рассчитана на людей его возраста, но добавил, что обязательно это сделает, как только это станет возможным
 
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