https://ria.ru/20210212/puteshestviya-1597205393.html

Названы самые популярные города России для путешествий весной

Названы самые популярные города России для путешествий весной

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне планируют полететь весной, и как меняются цены на авиабилеты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:58

2021-02-12T13:58

2021-02-12T13:58

куда можно лететь

куда поехать

цены

маршруты

авиабилеты

новосибирск

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне планируют полететь весной, и как меняются цены на авиабилеты, сообщает Туту.ру. Рейтинг составлен на основе данных бронирований проездных документов, совершенных в период с 1 декабря 2020 года по 29 января 2021 года с вылетами в течение весны.В тройку самых популярных маршрутов, по данным аналитиков, входят Москва — Сочи, Москва — Симферополь и Москва — Минеральные Воды. Также у путешественников из столицы для весенних авиапутешествий пользуются спросом Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Анапа, Иркутск, Санкт-Петербург, Красноярск, Магадан и Ростов-на-Дону.С вылетами из Петербурга наиболее востребованы также Сочи, Минеральные Воды и Симферополь. Кроме того, туристы из северной столицы для авиапутешествий весной выбирают Новосибирск, Калининград, Краснодар и Казань.Также в двадцатку самых популярных маршрутов входит направление Сочи — Казань, несмотря на то, что перелет подорожал на 16 процентов — с 3 450 до 4 000 рублей (в одну сторону).В целом средний чек по уже оформленным билетам на весну по России составляет 6 733 рубля за перелет в одну сторону, это на десять процентов меньше, чем год назад. Среди популярных направлений из топ-20 больше всего подешевели маршруты Санкт-Петербург — Новосибирск (-47 процентов), Москва — Екатеринбург (-43 процентов) и Москва — Красноярск (-41 процентов).Самые низкие средние чеки сейчас за перелеты из Москвы в Екатеринбург (2 277 рублей за билет в одну сторону) и Санкт-Петербург (2 825 рублей), а из Санкт-Петербурга — в Калининград (3 007 рублей).

https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html

новосибирск

краснодар

симферополь

сочи

минеральные воды

екатеринбург

анапа

магадан

красноярск

санкт-петербург

калининград

казань

москва

иркутск

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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