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https://ria.ru/20210212/puteshestviya-1597079385.html
Названы маршруты, которые выбирают туристы для поездок на День влюбленных
Названы маршруты, которые выбирают туристы для поездок на День влюбленных
Определены направления, которые выбирают самостоятельные туристы для путешествий на День святого Валентина, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T10:05
2021-02-12T11:46
куда можно лететь
куда поехать
отели
цены
красная поляна
сочи
дубай (город)
египет
санкт-петербург
казань
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Определены направления, которые выбирают самостоятельные туристы для путешествий на День святого Валентина, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований, совершенных пользователями на 12-15 февраля 2021 года. В число самых популярных направлений на романтический уикенд попали российские города — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. В среднем россияне бронируют отели на внутренних направлениях стоимостью в 4,2 тысячи рублей в сутки на двоих, что на 15 процентов выше, чем в аналогичный период прошлого года. Большинство путешественников (25 процентов) интересуются трехзвездочными гостиницами, каждый пятый (21 процент) — четырехзвездочными или без присвоенной категории (18 процентов). На долю пятизвездочных отелей приходится семь процентов бронирований. Четверть пользователей выбрали номера в местах размещения с собственными спа-комплексами.Среди популярных российских городов дороже всего обходится размещение в Сочи, точнее в Красной Поляне — 12 тысяч рублей за ночь. Средняя стоимость ночи в отелях на курорте на порядок дешевле — 5,4 тысячи рублей. За аналогичную сумму туристы забронировали гостиницы в Казани, а в Москве и Санкт-Петербурга номера дешевле — 4,1 и 2,6 тысячи рублей соответственно.Выбирая зарубежные направления, путешественники в среднем арендуют номера стоимостью десять тысяч рублей за ночь, что на треть выше показателей прошлого года. Чаще всего туристы выбирают гостиницы категории четыре звезды (41 процент), три звезды (25 процентов) и пять звезд (19 процентов).Большинство пользователей летит в места, с которыми официально восстановлено авиасообщение — в турецкие Анталью и Стамбул, Дубай в ОАЭ, Мале на Мальдивах, а также в египетский Шарм-эш-Шейх. Самые дорогие отели за границей пользователи зарезервировали на Мальдивах (в среднем 17 тысяч рублей в сутки), в Дубае (12 тысяч рублей) и Анталье (десять тысяч рублей). Отдых в гостиницах Стамбула обходится туристам в восемь тысяч рублей за ночь. Самое бюджетное размещение доступно на курортах Египта — в среднем 4,5 тысячи рублей в сутки.
https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html
https://ria.ru/20210210/vetnam-1596223831.html
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красная поляна
сочи
дубай (город)
египет
санкт-петербург
казань
дубай
анталья (провинция)
шарм-эш-шейх
москва
мале
турция
стамбул
оаэ
мальдивы
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куда можно лететь, куда поехать, отели, цены, красная поляна, сочи, дубай (город), египет, санкт-петербург, казань, отдых, праздник, дубай, туризм, анталья (провинция), новости - туризм, шарм-эш-шейх, москва, мале, турция, стамбул, оаэ, мальдивы

Названы маршруты, которые выбирают туристы для поездок на День влюбленных

10:05 12.02.2021 (обновлено: 11:46 12.02.2021)
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМолодая пара в бассейне
Молодая пара в бассейне - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Определены направления, которые выбирают самостоятельные туристы для путешествий на День святого Валентина, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты сервиса проанализировали данные бронирований, совершенных пользователями на 12-15 февраля 2021 года.
В число самых популярных направлений на романтический уикенд попали российские города — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. В среднем россияне бронируют отели на внутренних направлениях стоимостью в 4,2 тысячи рублей в сутки на двоих, что на 15 процентов выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Большинство путешественников (25 процентов) интересуются трехзвездочными гостиницами, каждый пятый (21 процент) — четырехзвездочными или без присвоенной категории (18 процентов). На долю пятизвездочных отелей приходится семь процентов бронирований. Четверть пользователей выбрали номера в местах размещения с собственными спа-комплексами.
Среди популярных российских городов дороже всего обходится размещение в Сочи, точнее в Красной Поляне — 12 тысяч рублей за ночь. Средняя стоимость ночи в отелях на курорте на порядок дешевле — 5,4 тысячи рублей. За аналогичную сумму туристы забронировали гостиницы в Казани, а в Москве и Санкт-Петербурга номера дешевле — 4,1 и 2,6 тысячи рублей соответственно.
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Выбирая зарубежные направления, путешественники в среднем арендуют номера стоимостью десять тысяч рублей за ночь, что на треть выше показателей прошлого года. Чаще всего туристы выбирают гостиницы категории четыре звезды (41 процент), три звезды (25 процентов) и пять звезд (19 процентов).
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Большинство пользователей летит в места, с которыми официально восстановлено авиасообщение — в турецкие Анталью и Стамбул, Дубай в ОАЭ, Мале на Мальдивах, а также в египетский Шарм-эш-Шейх.
Самые дорогие отели за границей пользователи зарезервировали на Мальдивах (в среднем 17 тысяч рублей в сутки), в Дубае (12 тысяч рублей) и Анталье (десять тысяч рублей). Отдых в гостиницах Стамбула обходится туристам в восемь тысяч рублей за ночь. Самое бюджетное размещение доступно на курортах Египта — в среднем 4,5 тысячи рублей в сутки.
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьОтелиЦеныКрасная ПолянаСочиДубай (город)ЕгипетСанкт-ПетербургКазаньОтдыхПраздникДубайТуризмАнталья (провинция)Новости - ТуризмШарм-эш-ШейхМоскваМалеТурцияСтамбулОАЭМальдивы
 
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