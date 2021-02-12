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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210212/protokoly-1597190905.html
Раввин осудил публикацию знаменитой мистификации против евреев
Раввин осудил публикацию знаменитой мистификации против евреев
Публикация ультраправой Швейцарской националистической партией (PNOS) в своих СМИ текста "Протоколов сионских мудрецов" является тревожным сигналом для всех... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T13:00
2021-02-12T13:17
религия и мировоззрение
россия
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Публикация ультраправой Швейцарской националистической партией (PNOS) в своих СМИ текста "Протоколов сионских мудрецов" является тревожным сигналом для всех евреев европейского континента, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.Ранее Швейцарская федерация еврейских общин пожаловалась на PNOS в правоохранительные органы по факту публикации ими "Протоколов". В середине 1930-х годов в результате Бернского процесса документ, где якобы от имени еврейской общины излагаются планы по "установлению господства над миром", признан подложным. Последующие исследования подтвердили его фальшивость. В России книга внесена в список экстремистских материалов."Публикация правыми экстремистами антисемитского документа может привести к необратимым последствиям. Неприятное удивление вызывает тот факт, что в стране, где проходил громкий Бернский процесс, евреи снова вынуждены бороться с распространением этих лживых сочинений. "Протоколы сионских мудрецов" могут и должны быть доступны соответствующим ученым для изучения в надлежащем контексте. Но распространение таких текстов в широкие массы любым способом – не просто оскорбительно, но и чревато разрушительными последствиями. Трактование "Протоколов" сторонниками теории заговора может привести к печальным результатам, а инициатива таких публикаций со стороны крайних правых – тревожный сигнал", - заявил Гольдшмидт.По его словам, несмотря на позитивные изменения уровня антисемитизма, которые происходили в Европе после Холокоста, "Протоколы" до сих пор "могут стать весомым элементом риторики неонацистов и экстремистов" и сыграть роль в распространении ненависти по отношению к евреям.Как отметили в Совете раввинов Европы, это не первая публикация известной мистификации. Время от времени подобные случаи происходили в разных странах, в том числе и в России. В 2012 году Совет раввинов Европы обращался к компании Apple, чтобы служба iTunes прекратила продавать арабоязычную версию "Протоколов", после чего приложение было удалено.
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россия, пинхас гольдшмидт, новости - религия и мировоззрение, itunes, apple, европа

Раввин осудил публикацию знаменитой мистификации против евреев

13:00 12.02.2021 (обновлено: 13:17 12.02.2021)
 
© Илья Иткин/пресс-служба Совета раввинов ЕвропыПрезидент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Женеве. 26 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Илья Иткин/пресс-служба Совета раввинов Европы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Публикация ультраправой Швейцарской националистической партией (PNOS) в своих СМИ текста "Протоколов сионских мудрецов" является тревожным сигналом для всех евреев европейского континента, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
Ранее Швейцарская федерация еврейских общин пожаловалась на PNOS в правоохранительные органы по факту публикации ими "Протоколов". В середине 1930-х годов в результате Бернского процесса документ, где якобы от имени еврейской общины излагаются планы по "установлению господства над миром", признан подложным. Последующие исследования подтвердили его фальшивость. В России книга внесена в список экстремистских материалов.
"Публикация правыми экстремистами антисемитского документа может привести к необратимым последствиям. Неприятное удивление вызывает тот факт, что в стране, где проходил громкий Бернский процесс, евреи снова вынуждены бороться с распространением этих лживых сочинений. "Протоколы сионских мудрецов" могут и должны быть доступны соответствующим ученым для изучения в надлежащем контексте. Но распространение таких текстов в широкие массы любым способом – не просто оскорбительно, но и чревато разрушительными последствиями. Трактование "Протоколов" сторонниками теории заговора может привести к печальным результатам, а инициатива таких публикаций со стороны крайних правых – тревожный сигнал", - заявил Гольдшмидт.
По его словам, несмотря на позитивные изменения уровня антисемитизма, которые происходили в Европе после Холокоста, "Протоколы" до сих пор "могут стать весомым элементом риторики неонацистов и экстремистов" и сыграть роль в распространении ненависти по отношению к евреям.
Штандарт с гербом Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 08:00Религия и мировоззрение
"Нацистские параграфы". В Германии заговорили о преследовании евреев
Как отметили в Совете раввинов Европы, это не первая публикация известной мистификации. Время от времени подобные случаи происходили в разных странах, в том числе и в России. В 2012 году Совет раввинов Европы обращался к компании Apple, чтобы служба iTunes прекратила продавать арабоязычную версию "Протоколов", после чего приложение было удалено.
 
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