https://ria.ru/20210212/protokoly-1597190905.html

Раввин осудил публикацию знаменитой мистификации против евреев

Раввин осудил публикацию знаменитой мистификации против евреев

Публикация ультраправой Швейцарской националистической партией (PNOS) в своих СМИ текста "Протоколов сионских мудрецов" является тревожным сигналом для всех... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T13:00

2021-02-12T13:00

2021-02-12T13:17

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Публикация ультраправой Швейцарской националистической партией (PNOS) в своих СМИ текста "Протоколов сионских мудрецов" является тревожным сигналом для всех евреев европейского континента, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.Ранее Швейцарская федерация еврейских общин пожаловалась на PNOS в правоохранительные органы по факту публикации ими "Протоколов". В середине 1930-х годов в результате Бернского процесса документ, где якобы от имени еврейской общины излагаются планы по "установлению господства над миром", признан подложным. Последующие исследования подтвердили его фальшивость. В России книга внесена в список экстремистских материалов."Публикация правыми экстремистами антисемитского документа может привести к необратимым последствиям. Неприятное удивление вызывает тот факт, что в стране, где проходил громкий Бернский процесс, евреи снова вынуждены бороться с распространением этих лживых сочинений. "Протоколы сионских мудрецов" могут и должны быть доступны соответствующим ученым для изучения в надлежащем контексте. Но распространение таких текстов в широкие массы любым способом – не просто оскорбительно, но и чревато разрушительными последствиями. Трактование "Протоколов" сторонниками теории заговора может привести к печальным результатам, а инициатива таких публикаций со стороны крайних правых – тревожный сигнал", - заявил Гольдшмидт.По его словам, несмотря на позитивные изменения уровня антисемитизма, которые происходили в Европе после Холокоста, "Протоколы" до сих пор "могут стать весомым элементом риторики неонацистов и экстремистов" и сыграть роль в распространении ненависти по отношению к евреям.Как отметили в Совете раввинов Европы, это не первая публикация известной мистификации. Время от времени подобные случаи происходили в разных странах, в том числе и в России. В 2012 году Совет раввинов Европы обращался к компании Apple, чтобы служба iTunes прекратила продавать арабоязычную версию "Протоколов", после чего приложение было удалено.

https://ria.ru/20210121/imena-1593916675.html

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россия, пинхас гольдшмидт, новости - религия и мировоззрение, itunes, apple, европа