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Моор: Тюменская область продвигает высокотехнологичные проекты для ТЭК
Моор: Тюменская область продвигает высокотехнологичные проекты для ТЭК
Сорок пять компаний из десяти регионов России уже работают в Тюменском нефтепромышленном кластере, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T20:34
2021-02-12T20:34
2021-02-12T20:34
тюменская область
александр моор
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
тюменская область
технологии
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ТЮМЕНЬ, 12 фев — РИА Новости. Сорок пять компаний из десяти регионов России уже работают в Тюменском нефтепромышленном кластере, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Он выступил с докладом на совещании по вопросам использования научно-технического потенциала ОПК в интересах нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021", которое прошло в пятницу в Нижнем Новгороде.В совещании, посвященном созданию эффективной модели технологических партнерств между отраслями ТЭК, ОПК и гражданского машиностроения, приняли участие первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, представители Минэнерго и Минпромторга, правительства Нижегородской области, руководители и топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний и оборонных предприятий.В последнее время нефтегазовые компании столкнулись с объективными вызовами – традиционные запасы месторождений находятся в стадии исчерпания, а добыча трудноизвлекаемых запасов требует освоения новых технологий, отметил Моор. Все это сопровождается нестабильностью цен на нефть, сокращением объемов добычи, срывами поставок высокотехнологичного зарубежного оборудования из-за санкций и пандемии. Президент России поставил перед ОПК страны стратегическую задачу нарастить долю гражданской продукции до 50% в общем объеме выпуска к 2030 году, напомнил глава региона. Но работа с ТЭК требует определенных компетенций, и у Тюменской области они есть.Предприятия региона активно сотрудничают со всеми крупнейшими нефтегазовыми компаниями страны, а правительство области содействует развитию и повышению эффективности взаимодействия. В результате нефтяники и газовики за последние четыре года увеличили объем закупок продукции и услуг предприятий региона почти в шесть раз. По итогам 2019 года этот показатель составил около 157 миллиардов рублей.Тюменская область стала точкой сбора и дальнейшего продвижения высокотехнологичных проектов для ТЭК, отметил Моор. В Тюменском нефтепромышленном кластере уже сформированы 28 проектов, семь из которых переданы на совместную экспертизу в "Газпромнефть". Четыре проекта успешно прошли экспертизу и запущены в проработку.Крупной площадкой федерального уровня для диалога между нефтегазовыми компаниями и промпредприятиями стал традиционный Тюменский нефтегазовый форум. Губернатор пригласил предприятия ОПК принять участие в ТНФ-2021, а также присоединиться к деятельности Тюменского нефтепромышленного кластера.Он предложил создать единый механизм реализации технологического партнерства между ТЭК и ОПК, используя тюменский опыт.Моор также провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, на которой обсуждалась возможность подписания в ближайшее время соглашения о сотрудничестве и разработке дорожной карты."Потенциал промышленности Нижегородской области колоссальный. Научная база оборонно-промышленного комплекса также уникальна. Я уверен, что мы сможем совместно решить вопросы импортозамещения и производства продукции, которая будет востребована нефтегазовой отраслью и ТЭК", - подчеркнул Моор на встрече.
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александр моор, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тюменская область, технологии
ТЮМЕНЬ, 12 фев — РИА Новости.
Сорок пять компаний из десяти регионов России уже работают в Тюменском нефтепромышленном кластере, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор
.
Он выступил с докладом на совещании по вопросам использования научно-технического потенциала ОПК в интересах нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021", которое прошло в пятницу в Нижнем Новгороде
.
В совещании, посвященном созданию эффективной модели технологических партнерств между отраслями ТЭК, ОПК и гражданского машиностроения, приняли участие первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, представители Минэнерго
и Минпромторга
, правительства Нижегородской области
, руководители и топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний и оборонных предприятий.
В последнее время нефтегазовые компании столкнулись с объективными вызовами – традиционные запасы месторождений находятся в стадии исчерпания, а добыча трудноизвлекаемых запасов требует освоения новых технологий, отметил Моор. Все это сопровождается нестабильностью цен на нефть, сокращением объемов добычи, срывами поставок высокотехнологичного зарубежного оборудования из-за санкций и пандемии.
"Выход может быть в консолидации внутренних ресурсов предприятий страны, в том числе с вовлечением научного и производственного потенциалов оборонно-промышленного комплекса. ТЭК как заказчик может быть партнером для ОПК", – убежден губернатор.
Президент России
поставил перед ОПК страны стратегическую задачу нарастить долю гражданской продукции до 50% в общем объеме выпуска к 2030 году, напомнил глава региона. Но работа с ТЭК требует определенных компетенций, и у Тюменской области
они есть.
Предприятия региона активно сотрудничают со всеми крупнейшими нефтегазовыми компаниями страны, а правительство области содействует развитию и повышению эффективности взаимодействия. В результате нефтяники и газовики за последние четыре года увеличили объем закупок продукции и услуг предприятий региона почти в шесть раз. По итогам 2019 года этот показатель составил около 157 миллиардов рублей.
Тюменская область стала точкой сбора и дальнейшего продвижения высокотехнологичных проектов для ТЭК, отметил Моор. В Тюменском нефтепромышленном кластере уже сформированы 28 проектов, семь из которых переданы на совместную экспертизу в "Газпромнефть
". Четыре проекта успешно прошли экспертизу и запущены в проработку.
"В Тюменском нефтепромышленном кластере мы выстраиваем работающую систему, которая позволяет предприятиям и стартапам доводить свои разработки до испытаний и серийного производства. Мы знаем, что волнует нефтяников, отдаем эти знания бизнесу, который при государственной поддержке разрабатывает нужные технологии", – сказал Моор.
Крупной площадкой федерального уровня для диалога между нефтегазовыми компаниями и промпредприятиями стал традиционный Тюменский нефтегазовый форум. Губернатор пригласил предприятия ОПК принять участие в ТНФ-2021, а также присоединиться к деятельности Тюменского нефтепромышленного кластера.
Он предложил создать единый механизм реализации технологического партнерства между ТЭК и ОПК, используя тюменский опыт.
Моор также провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным
, на которой обсуждалась возможность подписания в ближайшее время соглашения о сотрудничестве и разработке дорожной карты.
"Потенциал промышленности Нижегородской области колоссальный. Научная база оборонно-промышленного комплекса также уникальна. Я уверен, что мы сможем совместно решить вопросы импортозамещения и производства продукции, которая будет востребована нефтегазовой отраслью и ТЭК", - подчеркнул Моор на встрече.