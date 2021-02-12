https://ria.ru/20210212/proekty-1597280577.html

Моор: Тюменская область продвигает высокотехнологичные проекты для ТЭК

Моор: Тюменская область продвигает высокотехнологичные проекты для ТЭК

Сорок пять компаний из десяти регионов России уже работают в Тюменском нефтепромышленном кластере, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T20:34

2021-02-12T20:34

2021-02-12T20:34

тюменская область

александр моор

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

тюменская область

технологии

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ТЮМЕНЬ, 12 фев — РИА Новости. Сорок пять компаний из десяти регионов России уже работают в Тюменском нефтепромышленном кластере, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.Он выступил с докладом на совещании по вопросам использования научно-технического потенциала ОПК в интересах нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021", которое прошло в пятницу в Нижнем Новгороде.В совещании, посвященном созданию эффективной модели технологических партнерств между отраслями ТЭК, ОПК и гражданского машиностроения, приняли участие первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, представители Минэнерго и Минпромторга, правительства Нижегородской области, руководители и топ-менеджеры ведущих нефтегазовых компаний и оборонных предприятий.В последнее время нефтегазовые компании столкнулись с объективными вызовами – традиционные запасы месторождений находятся в стадии исчерпания, а добыча трудноизвлекаемых запасов требует освоения новых технологий, отметил Моор. Все это сопровождается нестабильностью цен на нефть, сокращением объемов добычи, срывами поставок высокотехнологичного зарубежного оборудования из-за санкций и пандемии. Президент России поставил перед ОПК страны стратегическую задачу нарастить долю гражданской продукции до 50% в общем объеме выпуска к 2030 году, напомнил глава региона. Но работа с ТЭК требует определенных компетенций, и у Тюменской области они есть.Предприятия региона активно сотрудничают со всеми крупнейшими нефтегазовыми компаниями страны, а правительство области содействует развитию и повышению эффективности взаимодействия. В результате нефтяники и газовики за последние четыре года увеличили объем закупок продукции и услуг предприятий региона почти в шесть раз. По итогам 2019 года этот показатель составил около 157 миллиардов рублей.Тюменская область стала точкой сбора и дальнейшего продвижения высокотехнологичных проектов для ТЭК, отметил Моор. В Тюменском нефтепромышленном кластере уже сформированы 28 проектов, семь из которых переданы на совместную экспертизу в "Газпромнефть". Четыре проекта успешно прошли экспертизу и запущены в проработку.Крупной площадкой федерального уровня для диалога между нефтегазовыми компаниями и промпредприятиями стал традиционный Тюменский нефтегазовый форум. Губернатор пригласил предприятия ОПК принять участие в ТНФ-2021, а также присоединиться к деятельности Тюменского нефтепромышленного кластера.Он предложил создать единый механизм реализации технологического партнерства между ТЭК и ОПК, используя тюменский опыт.Моор также провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, на которой обсуждалась возможность подписания в ближайшее время соглашения о сотрудничестве и разработке дорожной карты."Потенциал промышленности Нижегородской области колоссальный. Научная база оборонно-промышленного комплекса также уникальна. Я уверен, что мы сможем совместно решить вопросы импортозамещения и производства продукции, которая будет востребована нефтегазовой отраслью и ТЭК", - подчеркнул Моор на встрече.

https://ria.ru/20210212/klaster-1597230243.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тюменская область, технологии