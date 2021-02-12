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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210212/proby-1597211693.html
Почти 3 тысячи проб молочной продукции исследовали в Подмосковье
Почти 3 тысячи проб молочной продукции исследовали в Подмосковье
Почти 3 тысячи проб молочной продукции исследовали на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:15
2021-02-12T14:15
новости подмосковья
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти 3 тысячи проб молочной продукции исследовали на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора."За 2020 год исследовано 317 проб молочной продукции на санитарно-химические и 2679 проб на микробиологические показатели. Проб молока и молочных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей не выявлено. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, в 2020 году составила 3,9%", - говорится в сообщении.В материале также отмечается, что не соответствовало нормативным требованиям 6% проб молока и молочной продукции, в том числе по признакам фальсификации 2,8%. В 2019 году данные показатели составили 7% и 3,6% соответственно.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)

Почти 3 тысячи проб молочной продукции исследовали в Подмосковье

14:15 12.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете
Покупатель в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти 3 тысячи проб молочной продукции исследовали на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.
"За 2020 год исследовано 317 проб молочной продукции на санитарно-химические и 2679 проб на микробиологические показатели. Проб молока и молочных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей не выявлено. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, в 2020 году составила 3,9%", - говорится в сообщении.
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В материале также отмечается, что не соответствовало нормативным требованиям 6% проб молока и молочной продукции, в том числе по признакам фальсификации 2,8%. В 2019 году данные показатели составили 7% и 3,6% соответственно.
 
Новости ПодмосковьяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Московская область (Подмосковье)
 
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