https://ria.ru/20210212/proby-1597211693.html

Почти 3 тысячи проб молочной продукции исследовали в Подмосковье

Почти 3 тысячи проб молочной продукции исследовали в Подмосковье

Почти 3 тысячи проб молочной продукции исследовали на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:15

2021-02-12T14:15

2021-02-12T14:15

новости подмосковья

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Почти 3 тысячи проб молочной продукции исследовали на территории Московской области в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора."За 2020 год исследовано 317 проб молочной продукции на санитарно-химические и 2679 проб на микробиологические показатели. Проб молока и молочных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей не выявлено. По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, в 2020 году составила 3,9%", - говорится в сообщении.В материале также отмечается, что не соответствовало нормативным требованиям 6% проб молока и молочной продукции, в том числе по признакам фальсификации 2,8%. В 2019 году данные показатели составили 7% и 3,6% соответственно.

https://ria.ru/20210212/suda-1597187283.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье)