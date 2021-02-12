https://ria.ru/20210212/probki-1597244930.html

Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов

Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов

Пробки в Москве в пятницу достигли 10 баллов из-за снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.пробки". РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T17:00

2021-02-12T17:00

2021-02-12T17:08

красногорск

мытищи

общество

авто

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151286/55/1512865574_0:126:2439:1498_1920x0_80_0_0_a35d11b763cedd2f6952178dc3f09805.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу достигли 10 баллов из-за снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.пробки".Ранее столичный департамент транспорта спрогнозировал, что вечером пробки в Москве из-за снегопада достигнут 9 баллов. Семибалльные пробки держатся в городе уже примерно с 9 утра. К 15.30 было уже 9 баллов.Наибольшие трудности в настоящий момент наблюдаются в центре города, стоят центральные набережные, в частности Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Кадашевская и другие.Также в пробках стоят Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, Большая Лубянка, Сретенка, Неглинная, а также Новый Арбат в обоих направлениях, Пятницкая улица, Большая Никитская, а также улица Солянка.Усилились заторы на Бульварном кольце: серьезные заторы наблюдаются от Яузского до Страстного бульвара, есть затруднения на Тверском и Никитском бульварах.Садовое кольцо практически сомкнулась в пробках в обоих направлениях.Увеличились заторы и на протяжении всего ТТК.Также движение местами затруднено на протяженности МКАД. Также проблемы с движением наблюдаются на выездах из города, в сторону Красногорска, Мытищ и в сторону Люберец и Реутова.

https://ria.ru/20210212/transport-1597241294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210210/pogoda-1596772144.html

красногорск

мытищи

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красногорск, мытищи, общество, авто, москва