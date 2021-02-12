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Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов
Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов
Пробки в Москве в пятницу достигли 10 баллов из-за снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.пробки". РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T17:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу достигли 10 баллов из-за снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.пробки".Ранее столичный департамент транспорта спрогнозировал, что вечером пробки в Москве из-за снегопада достигнут 9 баллов. Семибалльные пробки держатся в городе уже примерно с 9 утра. К 15.30 было уже 9 баллов.Наибольшие трудности в настоящий момент наблюдаются в центре города, стоят центральные набережные, в частности Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Кадашевская и другие.Также в пробках стоят Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, Большая Лубянка, Сретенка, Неглинная, а также Новый Арбат в обоих направлениях, Пятницкая улица, Большая Никитская, а также улица Солянка.Усилились заторы на Бульварном кольце: серьезные заторы наблюдаются от Яузского до Страстного бульвара, есть затруднения на Тверском и Никитском бульварах.Садовое кольцо практически сомкнулась в пробках в обоих направлениях.Увеличились заторы и на протяжении всего ТТК.Также движение местами затруднено на протяженности МКАД. Также проблемы с движением наблюдаются на выездах из города, в сторону Красногорска, Мытищ и в сторону Люберец и Реутова.
https://ria.ru/20210212/transport-1597241294.html
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красногорск, мытищи, общество, авто, москва

Пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов

17:00 12.02.2021 (обновлено: 17:08 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение во время снегопада в Москве
Автомобильное движение во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу достигли 10 баллов из-за снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.пробки".
Ранее столичный департамент транспорта спрогнозировал, что вечером пробки в Москве из-за снегопада достигнут 9 баллов. Семибалльные пробки держатся в городе уже примерно с 9 утра. К 15.30 было уже 9 баллов.
Наибольшие трудности в настоящий момент наблюдаются в центре города, стоят центральные набережные, в частности Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Кадашевская и другие.
Также в пробках стоят Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, Большая Лубянка, Сретенка, Неглинная, а также Новый Арбат в обоих направлениях, Пятницкая улица, Большая Никитская, а также улица Солянка.
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Садовое кольцо практически сомкнулась в пробках в обоих направлениях.
Увеличились заторы и на протяжении всего ТТК.
Также движение местами затруднено на протяженности МКАД. Также проблемы с движением наблюдаются на выездах из города, в сторону Красногорска, Мытищ и в сторону Люберец и Реутова.
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