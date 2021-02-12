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Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве достигли восьми баллов
Пробки в Москве в пятницу к 14 часам уже достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:42
2021-02-12T14:42
2021-02-12T14:42
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Пробки в Москве в пятницу к 14 часам уже достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Ранее столичный департамент транспорта спрогнозировал, что вечером пробки в Москве из-за снегопада достигнут 9 баллов. Семибалльные пробки держатся в городе уже примерно с 9 утра.В настоящее время наибольшие трудности с движением наблюдаются внутри Садового кольца, стоят центральные набережные, в частности, Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие.Также в пробках стоят Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, а также Новый Арбат, Пятницкая улица.Серьезные заторы наблюдаются и на Бульварном кольце: на Яузском, Чистопрудном, Петровском, Тверском и Никитском бульварах.Кроме того, движение местами затруднено на Садовом кольце. На внешней стороне Садового наибольшие трудности наблюдаются на севере, северо-востоке и северо-западе. На внутренней стороне кольца наибольшие сложности на юге, юго-востоке и юго-западе, а также на востоке и на западе.Отдельные трудности наблюдаются и на ТТК, в частности, на севере в обоих направлениях, на юге на внутренней стороне ТТК, а также на востоке на внешней стороне ТТК.Также движение местами затруднено на МКАД, наибольшие заторы наблюдаются на юго-востоке, юге в обоих направлениях.По данным сервиса, с 17.00 прогнозируется уже 9 баллов.
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости.
Пробки в Москве
в пятницу к 14 часам уже достигли 8 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
Ранее столичный департамент транспорта спрогнозировал, что вечером пробки в Москве из-за снегопада достигнут 9 баллов. Семибалльные пробки держатся в городе уже примерно с 9 утра.
В настоящее время наибольшие трудности с движением наблюдаются внутри Садового кольца, стоят центральные набережные, в частности, Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие.
Также в пробках стоят Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, а также Новый Арбат, Пятницкая улица.
Серьезные заторы наблюдаются и на Бульварном кольце: на Яузском, Чистопрудном, Петровском, Тверском и Никитском бульварах.
Кроме того, движение местами затруднено на Садовом кольце. На внешней стороне Садового наибольшие трудности наблюдаются на севере, северо-востоке и северо-западе. На внутренней стороне кольца наибольшие сложности на юге, юго-востоке и юго-западе, а также на востоке и на западе.
Отдельные трудности наблюдаются и на ТТК, в частности, на севере в обоих направлениях, на юге на внутренней стороне ТТК, а также на востоке на внешней стороне ТТК.
Также движение местами затруднено на МКАД, наибольшие заторы наблюдаются на юго-востоке, юге в обоих направлениях.
По данным сервиса, с 17.00 прогнозируется уже 9 баллов.